珍宝拖船抵海南岛维修 母公司未提凿沉

香港珍宝海鲜舫母公司称，负责将珍宝海鲜舫拖离香港的远洋拖船需要维修，已抵达海南岛三亚港，但未回应珍宝海鲜舫是否已被凿沉。

据香港《明报》报道，香港珍宝海鲜舫上月中离港，行驶数天后在西沙群岛附近水域意外入水翻转。根据船舶追踪网站最新资料显示，负责将海鲜舫拖离香港的远洋拖船JAEWON 9星期四（6月30日）上午抵达海南岛三亚港。

香港珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团回应查询时称，拖船需要维修已驶往海南岛，并指中国大陆三沙海事局派出巡逻艇监察海鲜舫，确保航道安全，该局现仍跟进事故。集团未回应海鲜舫是否已被凿沉。

拖船JAEWON 9所属的韩国公司一名董事上周接受香港有线新闻台访问时透露，船东及保险公司正计划凿沉珍宝海鲜舫，香港仔饮食集团上星期天（6月26日）发声明称，拖船当时仍在珍宝海鲜舫附近留守，以协助维持航道安全。

根据追踪船舶网站Marine Traffic最新资料，JAEWON 9上星期六（6月25日）仍在西沙群岛一带以“Z”字形航行，星期三（6月29日）则出现在海南岛南面水域，并于30日约上午9时半抵达三亚港。

香港海事处回复称，船被拖离香港水域后，该处不会继续监察船舶在航状态，请记者向船东及拖船公司查询。

香港珍宝海鲜舫6月14日启航离港，原目的地为柬埔寨。香港仔饮食集团其后称珍宝海鲜舫遇风浪“全面入水翻转”，并指由于事发地点水深过千米，拟打捞也非常困难。海事处之后称，根据船东提交的报告，珍宝海鲜舫仍在西沙群岛附近海面。