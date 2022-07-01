罗智强下一步当快乐配角

外界视台北市前议员罗智强日前应资深媒体人赵少康之邀，与国民党主席朱立伦共晚餐，为破冰之举，但曾任国民党副秘书长的罗智强说，本来就无冰，就没有所谓的破冰问题，他接下来只想当“快乐配角”。

罗智强此前为了参选桃园市长辞任台北市议员和国民党副秘书长，还移居桃园。国民党主席朱立伦此前在提名桃园市长人选时，被爆出曾呛有意参选的罗智强要“鱼死网破”，赵少康日前安排的饭局看似让罗、朱两人破冰和解。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，赵少康星期四（6月30日）透露，自己邀请朱立伦、罗智强一起吃饭，气氛相当融洽。罗智强星期五（7月1日）在云林受访时证实此事，并说外面用破冰来形容（他与朱立伦）的关系，其实此地本无冰，就没有所谓的破冰问题。对他来说，最大心愿是，当一个帮助别人实践理想的配角，当一个帮助主角们发光发热的配角，当一个快乐配角。

罗智强1日在面簿写道，在赵少康的邀请下，朱立伦主席和我，三个人一起吃了晚餐。“很感谢二位前辈，关心我的下一步计划，也对我有很多鼓励期许。”

他说，2022年，与其说是自己有什么计划，不如说，“我想当一个帮助别人实践理想的配角，当一个在野制衡的螺丝钉”。这世界没有非谁当主角不可的舞台，“2022，我不会是主角”，但当张善政、卢秀燕、侯友宜、蒋万安、谢龙介、柯志恩……这一群国民党优秀的伙伴，站上了2022的舞台当主角的时候，“我愿意当一个帮助主角们发光发热的配角”。当然，前提是，他们不嫌弃罗智强。

罗智强表明，此外，他也希望能把他的力量用来帮助20年后的“主角们”，把力量拿来帮助正派、优秀的从政青年，特别是像他一样，没有家世背景，只有满腔热血，只能赤手空拳为梦想打拚得头破血流的年轻朋友。让他们在从政的道路上，多一些玫瑰，少一些荆棘，多一些祝福，少一些磨难。

他说：“2022，我不会是主角，但我希望，2042台湾的政治舞台上，会多出非常多让我们可以不用含泪、可以很骄傲投票的‘新生代主角’。

罗智强说，不是有一句老话，助人为快乐之本吗？退出桃园市长选战之后，“我想，我可以努力的当一个‘快乐的配角’。”