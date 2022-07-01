中国立法机关首次启动外商投资法执法检查

自《中国外商投资法》2020年1月1日施行以来，中国全国人大常委首次启动外商投资法执法检查。

据央视新闻客户端报道，中国全国人大常委会外商投资法执法检查组星期四（6月30日）召开第一次全体会议，宣布将于本月至8月中旬分赴八个省（市）开展实地检查，并委托八个省（区、市）人大常委会对本行政区域内外商投资法贯彻实施情况进行检查。

检查组将在全面了解外商投资法贯彻实施情况的基础上，重点检查外商投资准入前，中国国民待遇加负面清单的落实情况，建立和完善外商投资促进机制，营造稳定透明可预期和公平竞争的市场环境情况。

检查组也将检查各方对加强外商投资领域法制建设的意见建议，法律实施中存在的其他问题，对推进法律实施的意见建议。

检查组将于9月中旬召开第二次全体会议，研究讨论执法检查报告稿。中国全国人大常委会将于10月中下旬听取和审议关于检查外商投资法实施情况的报告。

据中新社报道，执法检查意在为新时代全面深化改革开放、加快形成对外开放新格局提供有力法治保障，打造内外资公平竞争的市场环境。

第十三届中国全国人大二次会议审议于2019年3月通过了《中华人民共和国外商投资法》，这部法律自2020年1月1日起施行。此次执法检查是法律实施后首次开展的执法检查。