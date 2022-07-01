今年度最小太阳和最大满月7月接力登场，一场神秘的流星雨将在月末续写浪漫。

据中新社引述中国科学院紫金山天文台消息报道，7月的天象剧场佳片有约：最小太阳与最大满月接踵而来；月掩火星和金星伴月带来天宇“亲密时刻”；一场神秘而小众的流星雨则在月末续写浪漫。

7月4日，一轮比平时娇小不少的太阳将成为天宇焦点。北京时间当天下午3时11分，地球将经过远日点，是一年中地球距离太阳最远的时刻。因此，太阳视直径为全年最小，也就是难得一见的最小太阳。

迷你太阳谢幕，巨型月亮登场。本月的重磅天象——年度最大满月将于北京时间7月14日凌晨2时38分现身天宇。

专家建议，由于满月的最大时刻会出现在夜间，感兴趣的公众不妨在13日晚间抢先目睹和拍摄一轮皓月当空照的美景。

本月的行星秀同样好戏连台，火星与金星相继登场，与月姑娘携手带来精彩演出。

7月21日深夜至22日凌晨，月掩火星悄然登场。此次月掩火星的最佳观测地点位于亚洲极东北部。在中国境内，东北的黑龙江和吉林也可一睹掩星的风采。而在中国其他地区的观测者，可以看到火星和月亮依偎而升的景象。届时，一红一黄两颗明亮的天体相距不到1°，非常值得一观。

在与火星擦身而过后，月亮于7月27日来到金星附近，闪亮的金星伴月扮靓夜空。专家介绍，本次金星合月期间，明亮的金星将与一弯极细的残月一同升起，两者相距约3.5°。只要天朗气清，公众用肉眼即可定格这幅美丽的星月童话。

在北半球的夏日夜空，流星雨偶尔迟到，却不会缺席。

7月30日，宝瓶座δ南流星雨迎来极大，其ZHR（每小时最大天顶流量）可以达到25。通常来说，该流星雨的活跃期从7月12日可持续至8月23日。

尽管流量不大，但这场浪漫流星雨的极大期前后没有月光干扰，辐射点在天黑后升起，几乎整夜可见，观测条件相对不错，流星雨发烧友可以期待。