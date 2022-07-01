北京二手房成交环比增长28%

中国首都北京6月二手房网签11009套，环比上月增长28%。麦田房产分析师认为6月成交量环比大幅增长，与上个月北京受疫情影响基数较低有关。

据新浪新闻报道，6月成交量整体依旧处于偏低水平，麦田分析师认为主要有三个原因，一是6月北京仍旧有散发疫情，对市场的影响仍然存在；二是疫情和经济大环境影响了人们的收入预期，一些购房者的置业计划有所改变；三是在全中国楼市普遍低迷的大环境之下，买房者的观望情绪有所加重，根据麦田数据统计显示，6月份，客户平均成交周期比上月增加8.3天。

在成交量未完全复苏的情况下，部分急卖房东对价格做出了一定让步，根据麦田数据显示，6月份议价空间环比上月扩大0.21个百分点。挂牌价方面，根据麦田数据统计显示，6月挂牌价和5月相比维持平稳，下降幅度几乎可以忽略不计。虽然成交量在低位运行，北京二手房价格仍然维持平稳，说明北京楼市的价格支撑是比较足的。

6月份1.1万余套的二手房成交量难言理想，但从上下半月的网签量对比来看，下半月市场增长还是比较明显的，剔除休息日因素，6月下半月日均网签量比上半月增长50.3%，说明市场正在恢复中。虽然经历疫情反复的考验，但北京市场的韧性仍然很强。

麦田房产分析师认为，7月份北京二手房市场会进一步复苏回暖，“量升价稳”将成为7月北京二手房市场的主基调。

