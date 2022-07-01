陕西杨陵区教育局拖欠多家公司设备款1000多万人民币

中国七家小微企业通过验收一年多后仍未收到陕西杨陵区教育局应付的1300多万元（人民币，下同，约270万新元）设备款。部分公司代表称，受疫情影响公司目前经营困难，杨陵区教育局不按时付款导致几家公司已对设备厂家违约，而一旦资金链断裂，公司生存都存在问题。

据华商报报道，其中一家公司代表冯先生于周三（6月29日）称，2020年9月，他们公司和其他六家公司中标了陕西师范大学杨凌实验中学第二批办公设施设备采购项目，并与杨陵区教育局签订《供货合同》。

冯先生表示，根据《供货合同》，款项结算方式为产品到货、安装调试完成，验收合格后付合同总价款95%，剩余合同总价款5%，作为质保金。杨陵区教育局共需支付七家公司1300余万元的合同总价款，但是直到目前却未收到任何款项。

冯先生说：“七家公司分别负责采购安装办公家具及会议室设备、录播、校园电视台、多媒体教室、监控、标准化考场等办公教学设施设备。2020年10月开始施工，同年11月基本施工完毕。2021年4月，经专业验收小组验收，各公司负责的所有施工内容合格，符合要求，通过验收。”

和冯先生一起到陕西师范大学杨凌实验中学讨要设备款的还有另外两家公司的代表。他们三人表示，被欠款的公司都是小微企业，受疫情影响，公司目前经营困难。杨陵区教育局不按时付款，几家公司已经对设备厂家违约，一旦资金链断裂，公司生存都存在问题。

据了解，项目涉及的陕西师范大学杨凌实验中学是杨凌农业高新技术产业示范区管委会和陕西师范大学合作举办的一所公办性质的完全中学，2019年开始招生。

该校一位不愿透露姓名的工作人员于周三表示，对于拖欠施工设备款的事情：“校长不在学校，这个事情学校没人负责。学校归教育局管，欠款和学校没有关系，这个事情只能去找教育局解决。”

杨陵区教育局局长党新元当日下午称，目前确实拖欠了这七家企业1000余万元设备款。党新元说：“按照如今的规定，项目款到位才能实施招标，但当时没有相关规定，企业中标后都是自己垫付设备款。这七家公司都是小微企业，按照上级部门近期的工作安排，杨陵区正在排查统计中小企业欠款的问题。拖欠这七家公司的设备款，教育局已经上报清欠办，预计今年10月能支付一部分，剩余部分争取年底前付清。”

杨陵区政府办周四（6月30日）说，清欠办设在杨陵区工信局。当天下午，杨陵区工信局清欠办一名工作人员表示，周四上午清欠办负责人和杨陵区多个部门，就拖欠七家公司设备款的问题进行了协调、沟通，“问题正在解决的过程中”。