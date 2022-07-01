暂停两年半 香港直飞武汉客运航线恢复运营

时隔889天，香港直飞武汉客运航班于星期五（7月1日）正式复航，香港国泰航空重启香港至武汉的客运航班服务。这也是目前中部地区唯一一条往返香港的直飞客运航线。

据中新社报道，受疫情影响，国泰航空自2020年1月24日暂停香港往来武汉的航班。去年以来，武汉先后恢复至香港货运、客运航班。此前，香港飞往武汉的航班仅提供载货服务。

自7月1日起，国泰航空每周五恢复运作一班香港至武汉航班，该航班于8时50分起飞，11时05分抵达武汉。航班由空中巴士A330客机营运，设有公务及经济两款客舱。此外，国泰航空还将配合现有每周二、五运作的武汉至香港客运航班服务，持续恢复连结武汉的客运业务。

7月1日上午，载有200余名旅客的首趟航班抵达武汉天河机场。国泰航空河南及湖北地区首席代表陈海滨说，作为中部地区中心城市，武汉是国泰航空在大陆的重要航点城市。未来公司将不断提升产品和服务，致力为两地旅客提供更便利的服务和飞行体验。

湖北省政府港澳事务办公室主任章笑梅在复航仪式上称，湖北是中部地区首个与香港建立合作机制的省份，长期以来，鄂港两地合作基础扎实、成效显著。截至目前，已有8100多家港资企业落户湖北，成为湖北经济社会发展不可或缺的重要力量。航空通道的恢复将助推鄂港两地实现深度融合发展。

香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处主任郭伟勋则说，在疫情防控常态化下，鄂港正有序恢复正常往来，航班的重启有利于满足两地人员往来需求，为鄂港下一阶段合作打下基础。