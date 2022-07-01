台湾新增3万5800例确诊再有121人离世

台湾疫情再趋缓，星期五（7月1日）新增3万5800起冠病确诊病例，121人离世，其中包括一名患有慢性神经系统疾病的18岁少女。

台中央流行疫情指挥中心网站上的数据显示，新增病例中有3万5699起本土病例，较前一天减少8.1%，另有101起境外输入病例。

本土病例中，台中新增5155例、新北5070例、高雄4453例、桃园3399例、台南3105例。

新增121死亡个案中，最年轻为18岁少女，患有慢性神经系统疾病、长期卧床，未接种疫苗。

另据中时新闻网报道，指挥中心医疗应变组副组长罗一钧星期五宣布，目前中区、南区、高屏区，因疫情已过高原期，专责病房只要开设到15％即可。

罗一钧说，先前指挥中心针对北区、台北区，要求急性一般病床拥有500床以上的医院将专责病房开设率调降到10％，目前仍继续维持。星期五宣布针对中区、南区、高屏区下修开设率，只要开设15％即可。

据指挥中心统计，全台专责、负压隔离病床共1万3204床，空床率为55.8％，其中台北区55.2％、北区55.9％、中区58.5％、南区47.8％、高屏区57％、东区70.2％。

据中央社报道，罗一钧星期四（6月30日）在疫情记者发布会上称，不敢肯定奥密克戎变异毒株BA.4、BA.5没有进入社区。他说，台湾8月、9月可能暴发BA.4、BA.5大流行。