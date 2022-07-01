南京银行原行长林静然任东南集团副董事长

中国南京银行原行长林静然的名字出现在南京东南国资投资集团有限责任公司领导一栏，显示他为东南集团副董事长、党委委员（保留市管企业正职待遇）。

据AI财经社报道，林静然出生于1974年，工商管理硕士。历任中国银行南京市花园路分理处副主任、中南分理处主任、玄武支行行长、新港支行副行长（主持工作）；民生银行南京分行公司二部副总经理（主持工作）、兼江宁支行行长，南京分行机电金融部总监，无锡支行筹备组负责人、无锡支行行长，南京分行党委委员，昆明分行党委副书记、副行长（主持工作），苏州分行党委书记、行长，南京分行党委书记、行长。

2020年3月，南京银行第八届董事会表决通过，同意聘任林静然为该行行长。然而就在正式任职该行行长满两年后，一则林静然辞职的公告引发外界关注。

2022年6月29日，南京银行突然宣布，该行董事、行长林静然因工作需要、另有任用，已于当日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。

上述消息一出后，南京银行6月30日早盘开盘重挫，盘中一度触及跌停。截至当天收盘，报10.42元，跌幅6.46%，总市值1073.86亿元（人民币，223.35亿新元）。

针对股价震荡，南京银行方面曾回应称，正密切关注资本市场最新动向，目前经营一切正常，尚未有进一步信息。

