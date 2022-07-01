佳兆业甩卖80亿新元项目 债务重组仍无明确信息

陷入流动性危机的佳兆业集团在资产处置的道路上再往前走了一步，转让了其持有的东角头、金沙湾国际乐园两个项目的股权。佳兆业去年披露的处置清单显示，这两个项目权益货值超过400亿元（人民币，下同，约80亿新元）。

据第一财经报道，企查查信息显示，6月21日，深圳市鸿利金融投资控股有限公司（下称“鸿利金融”）99%股权易主，易主之前，佳兆业对鸿利金融的持股比例为25.25%，易主之后，持股比例为1%。而鸿利金融持有深圳市南山区东角头项目35.7%的股权。

同样是6月21日，佳兆业集团（深圳）有限公司还退出了深圳市佳德美奂旅游开发有限公司（下称“佳德美奂”）、深圳市兆富德旅游开发有限公司（下称“兆富德”）、深圳市佳富东部旅游开发有限公司（下称“佳富东部”）各51%股权，上述三家公司为深圳金沙湾国际乐园项目的开发主体。

东角头地块位于深圳市南山区蛇口片区，占地面积17.18万平方米，当前，周边分布着的半岛城邦等多个住宅项目，单价超十万元。2016年佳兆业以约58亿元获得该宗地35.7%的权益。佳兆业此前给出的资产处置清单信息显示，该宗住宅、办公地块，面积39万平方米，权益货值298.35亿元。

金沙湾国际乐园项目位于深圳市大鹏新区，该地块占地86.98万平方米，总建面51.60万平方米，规划用途为商业服务业用地、文体设施用地、交通场站用地、供应设施用地、绿地与广场用地。2014年4月，佳兆业、生命人寿以54亿元联合竞得深圳大鹏下沙G16301-0701地块，两者持股比例分别为51%、49%。佳兆业资产处置清单显示，金沙湾国际乐园权益货值为106亿元，其中，未偿还融资余额47.45亿元。

接手上述两大项目股权的是均为深圳市城开信银投资有限公司（下称“城开信银”）。企查查信息显示，城开信银是西部信托的全资子公司，成立时间为2022年6月17日，注册资本10万元，法定代表人名叫刘星。值得一提的是，刘星同时也是中信城开（深圳）有限公司（下称“中信城开”）的法定代表人，中信城开是中信股份（00267.HK）的全资子公司，在此之前，上述两个项目都有“中信系”参与的影子。

上述两个项目的股权出让，是佳兆业自去年11月出现债务危机后资产处置计划的一部分。

根据此前佳兆业给出的资产处置方案，佳兆业拟处置的资产以深圳商业地产项目为主，包括南山东角头、福田东山小区、金沙湾国际乐园、深圳金沙湾万豪酒店、深圳佳兆业科技中心、深圳坂田城市广场、深圳盐田城市广场、布吉大都汇大厦、深圳东门道等共计25宗资产，宗的权益货值超818亿元，对应融资余额超204亿元。

据不完全统计，佳兆业已经处置的资产包括两个香港的住宅项目、香港甲级写字楼中环中心38层，回笼资金近30亿港元；广州市卓佳房地产开发有限公司的全部股权，该公司曾于202011月购得南沙湾2020NJY-16地块；佳兆业日翔置业（深圳）有限公司85%股权，该公司是深圳大鹏新区王母旧墟中山里片区城市更新单元的申报主体；广州荔湾区海南村旧改项目约49%股权；上海佳兆业金融中心全部股权，对价约29亿元；兆岗置业（深圳）有限公司55%的股权。

对于重组计划，佳兆业公告称，其一直与顾问合作，已与债权人进行建设性对话以加快制定各方一致同意且保值的解决方案，将适时公布重组计划的最新消息。