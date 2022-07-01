中国坚决反对个别西方国家对“一国两制”在港实践说三道四

中国外交部表明，坚决反对个别西方国家在香港回归25周年庆当天，对“一国两制”在港实践说三道四，对纯属中国内政的香港事务指手画脚，并予以强烈谴责。

综合北京日报客户端和环球网报道，星期五（7月1日）是香港回归祖国25周年。美国国务卿布林肯6月30日发声明称，香港民主、自由遭到破坏，中国未履行“一国两制”承诺；英国首相约翰逊则称，英国“不会放弃香港”，并将竭尽全力让中国政府遵守在《中英联合声明》下的“一国两制”承诺。

中国外交部发言人赵立坚1日在例行记者会上说，中国国家主席习近平当天在香港回归中国25周年大会上发表重要讲话，高度肯定香港回归25年来，“一国两制”实践取得举世公认的成功，明确指出“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多中国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同的好制度。

他说，中国中央政府将长期坚持“一国两制”方针不会变的坚定立场，同时强调必须全面准确贯彻“一国两制”方针，必须坚持中央政府全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一，必须落实“爱国者治港”，必须保持香港独特地位和优势。中国国家主席习近平的重要讲话，为处在由治及兴新阶段的香港发展擘画了蓝图，为“一国两制”行稳致远指明了方向。“我们相信，有中央政府的坚强领导和坚定支持，有伟大祖国作为坚强后盾，有700多万香港同胞团结奋斗，香港一定能创造更加美好的明天。”

赵立坚指出，个别西方国家在这一属于包括香港同胞在内的全中国人民的喜庆时刻跳出来，对“一国两制”在港实践说三道四，对纯属中国内政的香港事务指手画脚，中方对此坚决反对，强烈谴责。

赵立坚强调，这些国家动辄把民主、人权挂在嘴边，却对自身存在的严重问题和斑斑劣迹视而不见，他们没有资格对一个繁荣稳定和团结奋进的香港说三道四。“我们要正告这些国家，任何对“一国两制”成功实践的抹黑都是徒劳的，任何对中国内政的插手干预都不可能得逞。任何外部势力都阻挡不了‘一国两制’行稳致远、香港保持繁荣稳定的前进步伐”。