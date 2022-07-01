消息：腾讯、字节等新一轮裁员或涉数千人

消息人士称，中国科技巨头腾讯与字节跳动正在展开新一轮裁员，或涉及数以千计的员工。

综合《华尔街日报》与《信报》的报道，两家公司的现任和前任员工透露，以往公司的裁员重点主要是重组亏损业务和非核心部门，但随着疫情促使政府采取严格的封控措施，部分公司开始将裁员扩大到核心业务。

了解裁员情况的员工说，腾讯计划今年年底前在不同的业务部门裁员，将波及一些核心业务，而且可能会影响到一些中高级管理人员。据悉，微信运营团队正在裁减数十名从事视频号服务的员工。

消息人士指，腾讯的游戏部门已开始对一个运营游戏玩家社区的团队裁员数十人。未来数月，多个内部游戏开发工作室可能也会裁员，因预计中国政府批准的游戏项目会减少。据悉，腾讯仍未确定最终的裁员人数，但可能至少涉及数以百计的员工。

另外，字节跳动的现任员工称，自5月以来，该公司在有约300员工的上海一家视频游戏开发工作室中，已解雇了逾半数人，该工作室已于6月初解散。公司也从一个游戏发行部门裁员数十人。此外，有现任和前任员工指，由于教育领域的需求不旺，字节跳动正在从其教育部门削减约3000人。

至于短视频平台哔哩哔哩（B站），据现员工和前员工称，该公司自5月以来一直在裁减游戏、直播等一些核心业务部门的人员。