中国外交部：日本欲充当“北约亚太化”急先锋挑动阵营对抗

针对日韩两国领导人在今年北约峰会上提出“脱中国”论调，中国外交部发言人赵立坚说，日本提出有意充当“北约亚太化”急先锋，是在亚洲地区挑动阵营对抗，制造对立分裂。

据北京日报客户端报道，有记者提问，日本、韩国两个亚洲国家的领导人今年参加了北约峰会。日本首相岸田文雄说，欧洲与印太地区的安全防务密不可分，试图凭借强制手段单方面改变现状的现象在东海和南中国海不断发生，“明天的东亚地区有可能会成为第二个乌克兰”，日方深感危机。与日方观点和立场不同的是，韩国方面强调，通过中国实现韩国出口经济繁荣的时代走向了结束，韩国要加强与欧洲的合作来发展经济。

针对上述言论，赵立坚星期五（7月1日）在例行记者会上说，日方在北约峰会上老调重弹，口口声声反对以实力单方面改变现状，实际上日方是在为自身扩军强武寻找借口，各方对此早就看得一清二楚。

他说：“在谈论东亚的明天时，首先应该想想东亚的昨天发生了什么？”如果日方真心希望东亚和平稳定，就应该认真反省自身军国主义侵略历史，从中吸取深刻教训，而不是四处煽风点火，唯恐天下不乱。

赵立坚说，日方强调欢迎北约加大对印太地区的投入，有意充当“北约亚太化”的急先锋。这一做法完全是出于一己之私，抱持冷战思维，这只会在本地区挑动阵营对抗，制造对立分裂，这对包括日本在内的地区国家没有任何好处。

他指出，东亚是和平稳定的高地，合作开发的热土，不是地缘政治的角斗场。任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到中国人民和东亚各国人民的共同反对，注定不会得逞。

赵立坚重申，国家间发展关系应当有利于世界和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。中方会密切关注北约相关动向，对损害中方利益的情况不会坐视不管。

赵立坚说，中国和韩国同为亚洲重要国家，互为重要合作伙伴，拥有广泛共同利益。中韩双方应不断努力，推动两国战略合作伙伴关系与时俱进，共同致力于维护和促进亚洲的和平稳定与发展。