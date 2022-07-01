南航吉祥等航司料暑期运力有望恢复至2019年水平

包括南方航空、吉祥航空和深圳航空在内等中国航司，看好今年暑运市场，预计今年暑期运力有望恢复到2019年同期水平。

据澎湃新闻报道，吉祥航空星期五（7月1日）宣布启动2022年度暑运航班计划，在有序恢复上海进出港航班的基础上，在上海以外的重点运行城市，如南京、成都、太原等地，新增飞往海口、三亚、乌鲁木齐、深圳、呼伦贝尔等地十多条航线。

吉祥航空相关负责人说，未来将持续关注暑运市场动向，动态增加航班恢复规模。预计7月中旬，吉祥航空在全市场投放运力将恢复至2019年同期的九成左右，满足旅客更多的出行期盼。

据介绍，吉祥航空暑运期间陆续恢复包括上海虹桥至三亚、成都等重点旅游与商务航线，部分热门航线客座率已超八成，为此吉祥航空在高峰时段投放波音787宽体客机，以缓解三亚等地航班一座难求的情况。

南航集团说，在中国疫情总体可控的形势下，旅客出行需求逐步旺盛。今年暑运旺季计划执行航班超16万班次，其中国内日均计划航班量超2200班次，主要涵盖新疆、西南、西北以及华东等热点目的地市场。为迎接新疆旅游热潮，南航计划增班1000余班次。在传统西南热点旅游、返乡航线，南航计划增班2000余班次。助力西北旅游，南航计划增班800余班次，在华东市场计划增班900余班次。

南航旗下的厦门航空计划新开菏泽、安康、鄂州等三个航点，新开厦门至武汉至海拉尔、福州至青岛至满洲里、天津至泸州/绵阳等17条航线，优化31条航线，计划增加9600班。

据悉，2019年厦航暑运期间保障航班3万3275班，完成飞行小时10万2000小时，今年暑运计划执行3万2000班，预计将基本恢复到2019年疫情前水平。由于去年疫情散发，预计今年暑运航班量与去年相比基本翻倍。

深圳航空有关负责人透露，7月份深航预计航班数量日均700班以上，恢复至2019年7月95%左右。暑运国内航班除正常恢复外，新增15条线，包括深圳至海拉尔、广州至海拉尔、深圳至满洲里等热门旅游航线。

中国官方近日也出台刺激国内出行的好消息，像中国国务院星期二（6月28日）修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，缩短密切接触者和入境人员的隔离期和统一封管控区和中高风险区的划定标准。中国工信部星期三（29日）宣布，即日起取消通信行程卡“星号”标记。自消息发布半小时后，多个平台机票、酒店搜索量翻倍。