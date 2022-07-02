下午察：香港的变与不变

中国国家主席习近平周五（7月1日）下午1时许在香港西九龙站登上北上深圳的高铁专列，结束了前后不到24小时的旋风式访港之行（晚上还是在深圳过的夜……）。

习近平此次在港最重要的行程，当然就是周五上午的香港回归25周年庆典，他先为香港新一届特区政府就职监誓，然后发表讲话。

对于这篇讲话的内容，香港舆论事前有各种猜测，预期将跟过去每隔五年国家最高领导人七一访港时的讲话一样，包含了对香港发展形势的总结和指导性意见，还有各种政治暗语。

综合港媒与时评人的分析，习近平今年的讲话有几个亮点：

一、香港的独特地位和优势必须保持

近年不时有评论指香港已经“中国大陆化”，或说北京意图使香港变得更像大陆城市。

但《环球时报》前总编辑胡锡进6月30日发文说，香港的司法体系、治理模式和社会面貌，都与中国大陆有明显差异，它有一些大陆城市不可能模仿、复制的特性。香港更重要的一个优势，是背靠大陆，是中国走向世界和世界进入中国的一个重要窗口。这个地位过去由市场因素促成，现在更有中国体系的支持。

习近平在讲话中说，中央处理香港事务，从来都从战略和全局高度加以考量，从来都以国家和香港的根本利益、长远利益为出发点和落脚点。香港的优势，“香港居民很珍视，中央同样很珍视”，中央政府完全支持香港长期保持独特地位和优势。

这么说是表白，北京没有想过，为了要让香港容易管或好控制，就去牺牲特区的特殊地位，把香港变成跟其他的中国大陆城市一样。

二、“一国两制”没有下半场

中国已故领导人邓小平当年承诺香港回归后实行“一国两制”“港人治港”“高度自治”“五十年不变”。

50年，上世纪听起来很大气，但一眨眼，香港今年也回归25周年了，被认为是走到了“五十年不变”的中点站，有中国大陆学者就宣称，“一国两制”下半场正式开幕了，中国中央政府对香港从放任治理，转向积极治理，正在朝向一国重心的历史性转型。

许多香港人近年也开始谈论香港的“2047”问题：到了2047年，还有“一国两制”吗？还是会变成“一国一制”？说句玩笑，还真有点当年九七前的那种感觉：过了1997年，还是马照跑、舞照跳吗？

习近平周四（6月30日）抵港后发表简短讲话时说，事实证明“一国两制”具强大生命力、是个好制度，又引述《荀子·修身》说“行而不辍，未来可期”。中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，这意味着北京会长期坚持“一国两制”，2047年后也不会终结。

习近平周五的讲话则强调：“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持！”

全国港澳研究会理事、正思香港顾问公司总裁陈少波接受《星岛日报》采访时说，虽然习近平在周五讲话中并没有提到“五十年不变”“2047”等问题，但实际上是针对港人的关注作出了回应。

三、香港是全体居民的共同家园

有外媒引述分析家形容，习近平这次的香港之行，是在收紧对港控制之后的凯旋巡游（victory tour）。其实，和2017年访港期间“划红线”的讲话比较起来，习近平这次的讲话调子柔软得多。

随着《香港国安法》、香港新选制的实施，北京与香港建制阵营所不乐见的议会内外抗议活动均烟消云散，“爱国者治港”原则也得以实现，但确实，港人历来所珍视的自由、言论空间也成为了代价，不少人心存怨气是不争的事实。

习近平在讲话中说的“中央政府所做的一切，都是为了国家好，为了香港、澳门好，为了港澳同胞好”，听起来很苦口婆心，是在劝港人要从大局着眼。

习近平在对香港新一届特区政府提出四点希望时，其中一点是“共同维护和谐稳定”，并说“香港是全体居民的共同家园”。

时事评论员刘予涵认为，在经历过2019年的反修例动荡后，香港社会弥漫“敌我思维”，国家最高领导人向全体港人发出呼吁和邀请，尤其对泛民支持者，希望大家不再陷入纷争，一起共建香港，“家和万事兴”，只要为香港做出贡献，都是自己人。这显然是在尝试弥合香港社会的撕裂。

此外，习近平用了“香港居民”而非强调血缘的“香港同胞”或强调户籍的“香港市民”，意味着他的喊话对象也纳入了港漂、外籍人士，包括外籍佣工等非香港永久居民群体。刘予涵说，这说明中央对香港的多元社会和国际化特质有了更深的认知、更大的包容，也说明中央认为未来涉港政策的利益考量范围要进一步扩大。

四、港府要成为有为政府

习近平对特区政府提出的另外三点希望，包括了：着力提高治理水平、不断增强发展动能、切实排解民生忧难。

他要求特区政府“转变治理理念，把握好政府和市场的关系，把有为政府同高效市场更好结合起来”。

刘予涵说，这是在明示特区政府改变长期以来的“小政府大市场”的管治思维，主动作为解决社会矛盾，创造新增长极，不要再拘泥于长期以来的执政习惯。

以房屋问题为例，有外媒分析，这可能意味着，香港公共部门日后扮演的角色会越来越大。

此外，习近平要求的有为政府，是有方向的：“（让市民）房子住得更宽敞一些、创业的机会更多一些、孩子的教育更好一些、年纪大了得到的照顾更好一些”“让发展成果更多更公平惠及全体市民”。

网媒“香港01”发表评论说，发展经济、改善民生始终都是习近平对港府没变过的指示，今年讲话是如此，2017年访港时的回归庆典讲话也是如此：他当时说香港经济面临的挑战是，传统优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成，住房等民生问题比较突出。

评论认为，香港面对的经济民生问题多年来无甚改变，来自中央的要求多年来也没太大差别，可以说问题一直是拖着没解决，似乎意味着港府表现不如中央预期、香港管治未如人意。

香港回归25年，经济规模翻了一番，贫富悬殊、民生问题却不断恶化，尽管港府过去10年加强扶贫工作、引入最低工资等制度，劏房居民却越住越多，这就难怪有评论说中国大陆社会主义那一制，过去数十年不断变革、演进，而香港资本主义这一制出了问题，却缺乏自我完善动力，无法与时并进。欧美国家这几年的右翼民粹主义浪潮，已警示了资本主义制度危机。香港若要长治久安，还真的不可以五十年不变。