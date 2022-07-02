国台办：台独顽固分子抹黑一国两制必遭唾弃

香港星期五（7月1日）庆祝回归25周年，台湾行政院长苏贞昌呛声所谓“一国两制”不堪检验，中国大陆国台办星期五晚上反击，指台独顽固分子跳出来诋毁“一国两制”成功实践，充分暴露谋独分裂本质，必遭历史唾弃。

对于香港局势，苏贞昌星期五在活动中公开批评说，香港是好是坏，看香港人民所受的痛苦和香港经济就一目了然，他说，才25年，过去承诺的50年不变已经不见，“连自由和民主都已经荡然无存”“北京所谓的‘一国两制’根本不堪检验”。

台湾立法院长游锡堃6月30日也在面簿说，中共正在利用司法威吓及文化同化，刨去港人对香港的情感及民主意识。

据环球网报道，大陆国台办发言人朱凤莲星期五晚上回应，在香港回归祖国25周年之际，台独顽固分子苏贞昌、游锡堃之流跳出来诋毁“一国两制”成功实践，充分暴露谋“独”分裂本质。

她说，他们颠倒黑白、欺骗舆论，为谋一党私利，操控媒体、豢养网军、打击异己、钳制舆论，为达政治目的无所不用其极，不惜以卑劣手段进行各种政治操弄，有何资格和脸面谈民主自由?

朱凤莲还说，香港回归25周年，浴火重生，展现蓬勃生机。事实证明，“一国两制”具有强大生命力，是确保香港长期繁荣稳定、维护香港同胞福祉的好制度。

她强调，在香港由乱到治、由治及兴的发展大势面前，台独顽固分子任何恶意攻击抹黑“一国两制”谋取政治私利的行径都是徒劳的，必将遭到历史唾弃。

中国国家主席习近平星期五在香港回归25周年大会上强调，“一国两制”的最高原则是维护国家主权、安全、发展利益，并承诺北京将完全支持香港长期保持独特地位和优势。

