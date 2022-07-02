中国航空工业首次公布军民机命名 歼-16命名为“潜龙”

中国航空工业首次公布军民机产品品牌命名规则，歼-20、歼-11和歼-16等“明星”机型的命名公布，分别为威龙、应龙和潜龙。

根据中国航空工业官微周五发布消息称，在航空工业举办的品牌与社会责任专题活动中，首次公布了中国军民机产品品牌命名规则，并发布了18个品牌系列的各型产品品牌名称，涵盖了战斗机、轰炸机、运输机、特种飞机、教练机、直升机、通用飞机和无人机共八大类机种。

其中，战斗机歼-20命名威龙、歼-16命名潜龙、歼-11命名应龙、歼-10命名猛龙、JF-17命名枭龙、歼-15命名飞鲨

此外，轰炸机战神命名轰-6K、雷神命名轰-6N；运输机运-20命名鲲鹏、运-9命名麒鹏、运-8命名鸿鹏；预警机空警-500命名千里眼；特种机运-9反潜机命名海雕、运-9电子战飞机命名雷电；

教练机教练-10命名猎鹰、教练-9命名山鹰、教练-8命名雄鹰、初教-6命名雏鹰；直升机方面，战术通用直升机命名为“神雕”，直-8为“神雕”-8、直-9为“神雕”-9、直-11为“神雕”-11、直-20为“神雕”-20；武装直升机命名为“霹雳火”系列，直-10命名为霹雳火-10，直-19命名为霹雳火-19。

民机系列包括：“吉祥鸟”系列民用直升机，如AC-313为“吉祥鸟-313”；大型水陆两栖飞机AG600命名为“鲲龙”，高端型通用飞机命名为“领翔”，普通型通用飞机命名为“领雁”，飞艇和系留气球类命名为“祥云”。

另外，民用运输类飞机仍以“新舟”系列命名，军民用无人机保留了“翼龙”“云影”“旋戈”三个系列的品牌命名。