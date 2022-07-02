中国三大航购近300架空客飞机价值372亿美元

中国三大航空巨头南方航空、中国国航和中国东航昨晚先后公告与空客签订购机协议，合计拟斥资372亿美元（约519亿新元），购入292架A320NEO系列飞机。

根据上海证券报报道，三大航企此次购买的A320NEO系列飞机是空客公司最新一代窄体机机型，通过装载新一代大涵道比发动机及鲨鳍小翼，A320NEO系列飞机较上一代机型的小时油耗可降低约15%、发动机噪音水平降低50%。



A320NEO系列飞机的公开市场报价（根据空客公司2020年1月的目录价格）为每架约1.05亿美元至1.36亿美元。

中国国航公告，公司及全资子公司国航进出口公司与空客公司签订国航购置协议，向空客公司购买64架空客A320NEO系列飞机；公司控股子公司深圳航空向空客公司购买32架飞机。前述96架飞机的基本价格合计约为122.13亿美元。

中国国航购置的飞机计划于2023至2027年分批交付；深圳航空拟购买的飞机计划于2024至2026年分批交付。

南方航空拟购买的96架飞机，基本价格约为122.48亿美元，将于2024年至2027年分批交付公司，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架。

中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机，基本价格合计约为127.96亿美元，将于2024年至2027年分批交付。

三大航企均公告称，飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。实际交易中空客公司会给予航司较大优惠幅度，因此本次购买飞机的实际价格将低于上述基本价格。

报道指出，本次向空客的订单是三大航有史以来排在前列的“超级大单”。年报显示，截至2021年12月31日，中国东航拥有A320系列358架，其中自有113架；南方航空拥有A320系列334架，其中自购飞机116架；中国国航共有A320/A321系列287架，其中自有96架。

中国东航预估，在本次引进飞机交付期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，部分公司自有飞机也将因机龄等因素陆续退出，因此公司本次购买的100架飞机将部分起到对存量机型的置换更新作用。

另据路透社报道，美国波音公司对中国三大航司此次的采购行动“作出激烈回应”，波音称欧洲政府和北京就这一笔重大订单进行了“建设性对话”，同时敦促美国和中国政府进行富有成效的讨论。

波音通过电子邮件发声明说，作为与中国航空业有50年合作关系的美国第一出口商，对地缘政治分歧持续限制美国飞机出口感到失望。

声明还说，波音向中国销售飞机此前为美国创造了数万个就业岗位，希望相关订单和交付能尽快恢复。

