江西南昌广电原台长张金洁被双开

江西省纪委监委周五晚上通报，南昌广播电视台原党组书记、台长张金洁严重违反中共纪律和国家法律法规，构成严重职务违法，并涉嫌贪污、受贿犯罪，决定给予开除党籍处分；由南昌市监委给予其开除公职处分。

根据江西省纪委监委官方微信公众号公布的通报，经查，张金洁入党动机不纯，理想信念缺失，把入党视为当官的“敲门砖”，对党不忠诚不老实，“六大纪律”和中央八项规定精神项项违反，与他人串供、伪造证据，对抗组织审查；组织观念淡薄，隐瞒不报个人有关事项，在干部选拔任用中任人唯亲；纪法底线失守，私欲膨胀，用公款办理高尔夫会籍卡，挥霍浪费公共财产；盲目决策，造成单位巨额资金难以收回；公器私用，靠台吃台，利用职务便利非法占有公共财物，在承接广告业务、职务提拔等方面为他人谋取利益，非法收受巨额财物。

江西纪监部门指出，张金洁严重违反中共纪律和国家法律法规，构成严重职务违法，并涉嫌贪污、受贿犯罪，且在中共十八大特别是十九大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经南昌市纪委常委会会议研究并报中共南昌市委批准，决定给予张金洁开除党籍处分；由南昌市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年57岁的张金洁是吉林通榆人，研究生学历，1988年11月参加工作，2004年2月加入中国共产党。

张金洁曾任南昌广播电视台党委书记、台长，南昌广播电视台党组书记、台长，今年1月被免职。

南昌市纪委监委今年1月7日发布消息，张金洁涉嫌严重违纪违法，接受南昌市纪委市监委纪律审查和监察调查。