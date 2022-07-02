中国驻英使馆批英涉港言论：罔顾事实颠倒是非

针对英国首相约翰逊、外交发展大臣特拉斯周五称英方在中英联合声明下对香港居民拥有历史责任等言论，中国驻英国大使馆周六发声明回应说，英国相关涉港言论罔顾事实、颠倒是非，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

根据中国驻英国大使馆网站以问答形式刊出的声明，使馆发言人说，香港回归25年来，在祖国全力支持下，在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下，“一国两制”实践在香港取得了举世公认的成功。中国将长期坚持、全面准确贯彻“一国两制”方针，坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一，落实“爱国者治港”，保持香港的独特地位和优势。香港的明天一定会更美好。

发言人指出，香港在英国殖民统治时期没有民主可言，各方对此都很清楚。《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方在香港回归后对香港承担任何责任。英方反复拿《中英联合声明》说事，妄议中方治港政策，操弄英国国民（海外）（BNO）签证政策，本质上均是要为反中乱港势力撑腰打气，图谋继续祸乱香港。这绝不可能得逞。

发言人还说，香港已回归中国25年，香港事务纯属中国内政。奉劝英国认清现实和大势，放下殖民主义心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要给中英关系制造新的障碍。

约翰逊在香港回归25周年庆典之际，在推特上通过视频说，北京在《中英联合声明》下承诺在香港实现“一国两制”，但在香港回归25年的时间点，英国不能回避北京一段时间以来未信守承诺的事实，他批评，目前的状态威胁港人的权利与自由，以及他们的持续发展与繁荣，并说英国不会放弃香港，25年前对这个地区和它的人民做出了承诺，准备信守这个承诺，竭尽全力确保中国履行承诺，让香港再次实现港人治港，为港人而治港。