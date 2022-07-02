港澳办︰习近平筑牢港对一国两制坚定信心

中国国家主席习近平周四、周五莅临香港，出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，并视察香港。中国国务院港澳事务办公室周六发文说，紧密的行程凝结着习近平对香港同胞的深情厚意，庄严的宣示筑牢了香港各界对“一国两制”的坚定信心，谆谆嘱托寄寓着习近平对香港发展的殷切期许。这是一次传递关怀之行、传递信心之行、传递希望之行，为香港“一国两制”实践开创新局面注入了强大动力。

根据新华社报道，港澳办发表题为《深情的关怀 坚定的信心 殷切的希望》的文章说，习近平香港之行突出体现对香港同胞的深情关怀。习近平这次香港之行在特殊时刻及特殊背景下进行，过去几年香港经过严峻考验，正处在由治及兴的关键时期，习近平高度肯定香港“一国两制”实践取得巨大成就，郑重宣示中央坚持“一国两制”不会变及不动摇，充分表明国家对香港发展的全力支持，进一步坚定各界对香港未来的信心。

文章还说，习近平香港之行充分表达对香港特别行政区实现良政善治的殷切希望。文章引述习近平指出，香港当前正处在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，未来五年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期。

文章说，习近平对新一届特区政府团结带领社会各界实现良政善治及建设美好香港提出4点希望及要求，意义重大、内涵深远且语重心长，为新一届特区政府依法施政，团结带领社会各界破解香港当前问题，推进“一国两制”行稳致远指明方向，提供根本遵循，相信有祖国作为坚强后盾，香港能够续写一国两制新篇章。