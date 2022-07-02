“暹芭”加强为台风级 即将登陆广东沿海

中央气象台周六10时继续发布台风橙色预警：今年第3号台风“暹芭”已于上午8点加强为台风级，上午10点其中心位于广东电白东南方向约85公里的近海海面上，预计“暹芭”将以每小时15至20公里的速度向西北方向移动，即将于中午到下午在广东阳西到吴川一带沿海登陆。

根据新华社报道，目前“暹芭”中心附近最大风力有12级（每秒35米），中心最低气压965百帕，七级风圈半径 200至350 公里，十级风圈半径100公里，十二级风圈半径40公里。

预计中午到下午在广东阳西到吴川一带沿海登陆后，将逐渐转向偏北方向移动，强度逐渐减弱，4日前后在广西境内减弱消散。

大风方面，7月2日14时至3日14时，南中国海大部、广东中西部偏南地区及沿海、海南岛大部、广西南部地区及沿海、西沙和中沙群岛附近海域、北部湾和琼州海峡将有 6至8级大风，部分海域或地区风力有9至11级，台风中心经过的附近海域或地区风力可达12至13级，阵风14至16级。

降水方面，7月2日14时至3日14时，广东大部、广西中东部、海南岛、福建东南部、湖南南部、台湾岛等地将有大到暴雨，其中，广东西南部、广西东南部、海南岛等地部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨（250至300 毫米）。

中央气象台提醒，相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；停止室内外大型集会和高空等户外危险作业；加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出。

