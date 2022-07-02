西部证券分析师发布南京银行有关言论被开除

“西部证券通信首席分析师傅鸣非对南京银行的风险判断”聊天记录周五在社交媒体快速发酵。继南京银行周五晚上发布澄清公告后，西部证券周六称，对涉事员工进行了合规问询和调查，并已对该员工进行合规问责，终止其试用期，同时解除劳动合同。

综合红星新闻和21世纪经济报道报道，券中社消息称，西部证券表示，关注到包含公司研发中心试用期员工傅鸣非的某团购微信群聊天记录在网络上传播，公司随即对该员工进行了合规问询和调查。

经查，该员工于今年6月30日晚上18时至18时50分，在团购微信群里转发涉及南京银行的网络信息并存在不实言论，该员工并非银行行业研究员，公司未授权其对银行行业进行研究。

西部证券说，目前公司已对该员工进行合规问责，终止了傅鸣非的试用期，同时解除公司与其在今年2月18日签订的劳动合同。

南京银行周五发公告称，“近日，网传南京银行有关不实信息。公司郑重声明：相关信息为恶意造谣，公司已经向公安机关报案并将依法追究相关主体的法律责任。目前，公司经营管理一切正常，经营发展良好。”



傅鸣非随后也发朋友圈紧急致歉，称相关群聊记录未征得本人同意外发传播，内容并非其专业研究范围，也未经证实，与事实相差很大。此外，傅鸣非也对受此影响的南京银行表示遗憾和歉意。他还提到，今后会聚焦专业，更好地服务好客户。

据了解，傅鸣非此前发布一些关于南京银行的判断与风险提示。他并提到与近日南京银行两则人事变动相关，一是6月29日南京银行行长林静然辞任，二是东方资产总裁邓智毅挂职南京副市长，同时协助负责处置金融风险及分管南京银行等。

上述内容在各个微信群迅速发酵，引发业界和舆论广泛猜测和联想。

