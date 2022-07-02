香港盼港台故宫合作 台方称未收到邀约

香港故宫文化博物馆星期六（7月2日）正式对外开放，西九文化区董事局及管理层日前说，希望未来可与台北故宫博物院合作，香港故宫文化博物馆馆长吴志华表明文化没有政治标签。不过，台北故宫博物院受询时称，未收到香港故宫合作邀请。

据网媒“香港01”报道，香港故宫文化博物馆在6月22日开幕，7月2日正式开放公众入场。香港故宫董事局主席陈智思早前说，期望未来可以跟台北故宫博物院合作。西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪日前受访时，引述香港故宫文化博物馆馆长吴志华指，香港和台北两馆以往保持工作联系，但近几年暂时交流，并指两岸三地故宫展品倘若能并列展示，“会係几震撼场面”（会是多震撼的场面）。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华日前受访时说，香港故宫与台北故宫有合作空间，且北京故宫和台北故宫过去也不乏合作，曾有北京故宫藏品在台湾展出，“但要处理法律问题，也不排除有政治环境问题要处理”。他近日出席香港故宫博物馆开幕系列活动则说，文化没有政治标签，期望两岸三地故宫可开展合作。

《香港01》曾先后于5月底及开幕当日，向台北故宫博物院查询港台两地的合作空间，包括互换展品、签订合作备忘录或合作策展等，以及香港故宫文化博物馆是否发出合作邀请等。但台湾故宫博物院回复称，至今并未收到香港故宫文化博物馆的任何合作、活动邀请或联系，并强调双方只有在对等、尊严的前提下，才有交流或合作空间。

台湾故宫博物院还称，从媒体得悉香港故宫文化博物馆办理的活动有台湾故宫博物院退休人员参与，“国立故宫博物院严正声明，退休或离职人员的参与仅为个人行为，当然不能代表本院”。翻查资料显示，香港故宫文化博物馆去年曾邀请台北故宫博物院前器物处处长邓淑苹，及台北故宫博物院前副院长何传馨等人，担任网上讲座讲者。

综合台湾中央社和自由时报报道，台北故宫博物院院长吴密察去年10月在立法院接受备询时表明，台北和香港故宫目前并无任何联系。

吴密察说，台北故宫本与北京故宫有交流，但那是建立在能彼此平等、必须是纯粹学术文化交流的基础之上。自他上任台北故宫博物院院长（2019年）后，其实也没有任何交流，尤其在《香港国安法》推出后，香港和中国大陆已无太大区别，不能把它当成自由的香港。

至于未来和香港故宫文化博物馆合作的可能性，吴密察说，要在彼此平等、纯粹学术文化交流基础上才可以谈，并强调要非常谨慎与香港交流。

另据香港中评社报道，吴密察今年5月在台湾立法院接受备询时说，以前台北故宫博物院退休同仁不只是去香港，也去中国大陆，可能用他们私人的办法交流，不过他已经向故宫现在处长级以上同仁说过，绝对不可以有正式的交流。如果有联络，也必须报告。