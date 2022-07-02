骆惠宁：习近平讲话一锤定音为香港派下定心丸

香港中联办主任骆惠宁周六上午说，习近平周五讲话展现了香港发展的前景，且一锤定音地为香港派下定心丸；他也说，中央对特区有全面管治权，维护国家安全是“一国两制”的最高原则。

根据《星岛日报》报道，骆惠宁在香港中联办举办的“香港社会各界学习宣传贯彻习近平主席重要讲话精神座谈会”上说，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平周五在港发表的讲话，为“一国两制”行稳致远指定方向。

骆惠宁说，习近平讲话展现了香港发展的前景，且一锤定音地为香港派下定心丸；而且中央对特区有全面管治权，维护国家安全是“一国两制”的最高原则。

骆惠宁指出，政权牢牢掌握在爱国者手中，是长治久安的要求，习近平的讲话，指出了香港与国家的基本利益是一致的。

第六届香港特区政府周五已接任上场，骆惠宁强调，中联办支持特首及特区政府依法施政。他提醒，香港各界在未来要把握发展战略机遇。

习近平周五亲临香港，出席庆祝香港回归25周年大会暨新一届政府就职典礼，并发表讲话，指“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功。

习近平强调，“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同。这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。