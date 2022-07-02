郑文灿相信林智坚能给桃园带来下个黄金十年

台湾桃园市长选举民进党、国民党和民众党参选人确定，各参选人陆续勤跑基层稳固票源，桃园市长郑文灿说，他相信民进党参选人林智坚能凭借八年执政经验，让桃园有下一个黄金十年。

据台湾《联合报》报道，桃园市民进党籍市长郑文灿星期六（7月2日）陪同总统蔡英文、客家委员会主委杨长镇等人，到平镇1895乙未保台纪念公园出席乙未保台战役127周年纪念活动。

在被问到桃园的客家人口突破80万人，客家票源是否影响很大，郑文灿说，执政八年让桃园成为客家的第一庄，也成为客家文化振兴的火车头，他在客家区选票过半、民调满意度有八成。

郑文灿说，新竹市也有三成客家人，因他和林智坚（新竹市市长获民进党征召参选桃园市长）两人治理模式相似，两座城市的DNA相同，他有信心林智坚一定能够在桃园客家区得到市民支持。

郑文灿说，林智坚本月8日完成辞职交接后，有比较多公开活动，8日前就展开一些基本活动部署，相信会有很大的回响。

郑文灿称，林智坚现在刚好47岁，跟他当年当选桃园市长时一样。林智坚也拥有八年的执政经验，一定可以把城市治理创造输赢，让桃园有下一个黄金十年。

林智坚星期六下午将出席桃园第一场公开活动，参与溪普济堂的关圣帝君绕境。郑文灿说，大溪、新竹两个旧城历史、文化、商圈、美食都有很多互动，过去大溪豆干节有邀请海瑞贡丸、新竹米粉来做交流，相当欢迎林智坚参与。