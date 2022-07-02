中国行程码“摘星”带热旅游 专家提醒不代表可以自由流动

中国工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记后，中国旅游市场马上变得活跃。不过，武汉大学公共卫生学院流行病学教授谭晓东受访时说，“行程卡去星只是区域防控更精准的一个措施，并不代表疫情防控可以完全放开。”

根据人民日报健康客户端消息，工信部6月29日宣布，为方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。国务院联防联控机制前一天也发布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，优化了隔离管理期限。

百度热搜大数据行程码“摘星”政策发布24小时内，旅游出行相关搜索暴涨四倍。全民热搜前十旅游景区数据显示，自然景观与文旅景点齐头并进。可以预见，行程卡“摘星”后，旅游市场将格外热闹。



针对行程卡取消星号，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友微博公开表示，取消“星号”标记对于促进人员流动、活跃经济发展起到积极推动作用，有利于真正把疫情防控和经济社会发展统筹起来，“动态清零本质是发现早，控制早，把对经济发展的影响控制在最小”。

不过，谭晓东说，“大家的出行愿望可以理解，但还是应该关注疫情防控的要点和目标城市的疫情防控措施。只有把这两者做好，才能真正使我们的生活在科学防控的基础上有序恢复。”

海南某民宿负责人张强受访时透露，虽然“摘星”了，但并不代表从疫情敏感地区来的游客可以自如出入，管理依旧比较严格。

谭晓东强调说，“到现在为止，我国疫情仍然处于常态化防控阶段。国外疫情还处在高位，国内还时不时会有零星疫情出现。所以行程卡去星和老百姓的自由流动，大家要找到一个平衡点。”