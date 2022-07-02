Tik Tok表明从未与中国政府分享美国用户数据

中国大型科技企业字节跳动（Bytedance）旗下的视频应用Tik Tok致函美国国会议员，表明从未与中国政府分享美国用户的数据。

综合法新社和彭博社报道，TikTok本周致函向美国国会议员保证，他们将采取所有必要措施，限制美国以外的地区使用美国用户的数据，包括母公司字节跳动的员工。

TikTok星期四（6月30日）致函回应九名美国共和党籍参议员有关该公司数据储存和使用的提问。

美国《纽约时报》最初报道了这份信函的内容，TikTok此后向法新社证实信函内容，彭博社也获得这封信函内容。

针对美国官方早前的提问，TikTok已在6月中表明所有美国用户数据目前储存在由美国公司甲骨文拥有的美国服务器上。

TikTok首席执行官周受资在6月30日在信函中说，目前签署通过一系列内部安全协议的中国员工可使用TikTok美国用户数据，包括公开的视频和评论。整个使用过程受到“强大的网络安全控制”的约束。

TikTok向美国国会议员重申，中国共产党从未向他们提出要求使用美国用户的数据。“即便他们提出要求，我们也不会提供”。

TikTok还说，在字节跳动工程师处理平台运算法则之际，公司将推出新条规确保所有的运算仅在甲骨文计算环境里，未在运算中抽取任何数据。