安徽新增135例感染者 卫健委工作组前往指挥疫情处置

中国安徽省冠病疫情持续高位运行，昨天新增感染者135例，其中134例都出自宿州市泗县。中国国家卫健委派工作组到泗县现场指挥疫情处置。

据泗县疫情防控应急指挥部今天（7月2日）通报，泗县昨天新增确诊病例34例，新增无症状感染者100例。

据澎湃新闻报道，自6月26日在重点人群核酸检测中发现一例无症状感染者以来，泗县六天内已累计报告270例感染者，其中确诊病例43例、无症状感染者227例。

安徽省内从6月26日至7月1日24时，共报告确诊病例44例、无症状感染者236例。这也意味着，泗县感染者人数占了全省总数的95%以上。

除泗县外，安徽目前还有合肥市瑶海区、肥西县、蜀山区，淮北市濉溪县，蚌埠市固镇县出现无症状感染者。

泗县地处安徽东北部、黄淮海平原南端、苏皖两省五县交界地带。境内公路四通八达，交通便捷。疫情发生后，泗县疫情防控应急指挥部已于6月28日宣布，即时起对全县所有住宅小区、村（社区）实施封控管理。随后，该县划定多个中高风险区。

泗县疫情防控应急指挥部7月1日发布第1号指挥部令，对全县核酸检测工作提出多项要求。比如，要求“合理安排核酸检测时间，最迟要于每天早上5时之前完成各项准备工作，6时之前开始采样，11时采样结束，12时样本转运结束”、“党政主要负责人要亲自主持制定检测方案”等。

宿州市疫情防控应急指挥部7月1日晚在泗县召开的新闻发布会上表示，安徽省委书记郑栅洁、省长王清宪第一时间就防疫作出指示，国家卫健委副主任雷海潮率工作组到泗县现场指导处置，安徽省委常委、常务副省长刘惠一线指挥疫情处置工作。

中国首都北京和金融中心上海等大城市近期疫情受控，但“动态清零”目标又在东部省份面临考验。中国大陆昨天共报告183例本土感染者，多数在安徽及其邻省江苏。

江苏省无锡市疫情联防联控指挥部周六发布通告称，7月1日上午在对集中隔离和重点风险人员进行核酸检测中发现39名初筛阳性，要求市民近期非必要不外出，不聚集、不扎堆。