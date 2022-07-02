东航国航等本月恢复京沪航班

中国东航、中国国航本月以来纷纷宣布增加上海至北京往返航班，吉祥航空也将恢复此前停飞的京沪线。除热门商务线外，南方航空、深圳航空也宣布本月将恢复部分上海始飞航班。

根据澎湃新闻报道，随着疫情形势的好转以及暑运的到来，上海浦东国际机场和虹桥机场两场国内客运航班量正加速复苏。

据第三方数据平台“飞常准”消息，上海浦东机场与上海虹桥机场的国内客运航班量6逐步提升，国内日均客运航班量分别为41班和51班。6月29日，虹桥机场国内客运航班量在4月来首次破百。7月1日，上海两场首次纷纷破百，其中浦东机场为138班、虹桥机场为144班。

东方航空微信公号周五发布消息，上海至北京往返陆续新增多个航班。东航官网显示，以上海前往北京为例，东航周六执飞航班为4班，周日为8班，下周一为8班。东航航班经济舱为全价，为1960元（人民币，下同，约408新元）。

东航方面有关人员介绍说，近几个月受疫情影响京沪航线班次少，目前处于逐步恢复状态。

国航周六也发布消息称，近日起逐步恢复上海至北京往返航班。国航官网显示，以上海前往北京为例，周六国航航班有2班，周日往后国航每日执行航班均有5班，且经济舱价格为全价，为1960元。

国航方面介绍称，将陆续全面恢复上海虹桥、浦东至北京首都、大兴的航班。

吉祥航空也宣布恢复此前暂停的京沪航线。吉祥航空方面周六受询时说，明起吉祥航空计划执行每天一班上海浦东至北京大兴往返航班，航班号HO1253/HO1254；自7月5日起逢每周二、三、四、五执行一班上海虹桥至北京大兴往返航班，航班号HO1251/HO1252。航班恢复初期使用空客A320系列飞机执飞，后期将视客流情况更换波音787宽体机执飞。

据了解，京沪航线是中国国内最繁忙的商务线之一，也被多家航司视为“黄金航线”，正常时期该航线执飞航班数量和旅客运量均位居第一。



此外，7月来上海始发出港航班也将进一步增多。南航宣布恢复7月2日至8日上海始飞航班计划，其中上海虹桥机场航线8条，包括虹桥至广州、深圳、成都等航线。浦东机场航线共13条，包括浦东机场至昆明、重庆、三亚等航线。

深航也于周五发布消息称，率先恢复停航几个月的上海虹桥至深圳航班，执行7月2日、4日上海虹桥至深圳往返航班。经济舱价格为全价，为2230元。

此前6月中旬起，海南航空恢复部分上海至海口航班。截至目前，海南航空已恢复上海浦东（或虹桥）至海口和上海浦东至三亚定期往返航班。其中，7月2日、7月5日，海航将采用A330宽体客机执飞上海浦东至三亚航班。

据第三方数据平台“飞常准”方面消息，上海周五两场国内客运航班自4月来，首次纷纷破百，当日浦东机场国内客运航班量为138班、虹桥机场为144班。

但目前上海两场还未恢复至今年2月的正常水平。据“飞常准”数据显示，2月，浦东机场和虹桥机场国内日均客运航班量分别约为760班和578班。3月中旬受到疫情影响，两场国内日均客运航班量在3月分别约为233班和257班。

