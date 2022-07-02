中国稀土集团国贸公司成立

中国稀土集团有限公司去年12月23日正式成立半年后，央企和地方国企稀土业务端的整合融合进一步推进。中国稀土集团国际贸易有限公司（下称“国贸公司”）周五于江西赣州成立。中国稀土集团方面表示，中国稀土集团国际贸易公司的成立，是中国稀土集团加快贸易资产实质性深入整合，推动产业协同，业务聚合增效，实现聚合效应的重要举措。

根据新浪财经报道，中国稀土集团国际贸易公司成立后，将聚焦推动实现中国稀土集团贸易运营一体化，加强与稀土行业上下游、横纵向及不同领域之间的深度合作，致力打造世界一流贸易企业。

天眼查信息显示，国贸公司注册成立于今年6月28日，注册资本10亿人民币（约2亿新元），由中国稀土集团100%控股。

去年12月23日，中国稀土集团有限公司正式成立。中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同，引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。

组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，也被称为“最年轻央企”。这家央企目前的股权结构为：国务院国资委持有31.21%；中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司、赣州稀土集团有限公司分别持有20.33%；中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司各持3.90%。

在组建之时，中国稀土集团就称，将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，致力打造具有全球竞争力的世界一流稀土企业集团。

对于国贸公司的组建，中国稀土集团在6月6日曾召开筹备推进会。该会议指出，组建国贸公司是中国稀土业务端整合融合的先手棋，是贯彻落实党中央决策部署，传承央企红色基因，赓续央企红色血脉的实际行动，要统筹规划、精心组织、全力推进。

