谎称亲生女为弃婴骗捐款 江西共青团干部获刑

江西省定南县人民法院6月30日公开宣判共青团赣州市委学少部原副部长刘伟民贪污、受贿、诈骗一案，刘伟民被判有期徒刑12年，并处罚金64万元（人民币，下同，约13.3万新元）。

据江西《信息日报》报道，法院对被告人刘伟民以贪污罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30万元；以受贿罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金29万元；以诈骗罪判处有期徒刑五年两个月，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑12年，并处罚金64万元。继续追缴刘伟民贪污、受贿所得共63.742万元，予以没收，上缴国库；继续追缴刘伟民诈骗款17万2965元，发还被害人，不足部分，责令刘伟民退赔。

法院审理查明，2010年至2011年期间，刘伟民利用职务便利将22.697万元青商会会费或赞助费非法占为己有。2007年至2010年利用职务便利收取“赣州市十大杰出青年”相关参选人员向团市委捐赠的赞助费，将10.8万元赞助费非法占为己有。

2018年8月，刘伟民以其女儿名义撰写求助信，称其女儿是孤儿、养父母家庭困难、学习成绩优异等，将求助信大量投寄给个人及慈善机构。2018年8月至2021年5月期间，刘伟民共骗取相关人员、公司及慈善机构捐赠款共计人民币17万2965元，用于支付其女儿大学学费及日常生活开支。

法院认为，刘伟民非法占有公共财物33.497万元，数额巨大，构成贪污罪；索取或收受他人财物30.245万元，为他人谋取利益，数额巨大，构成受贿罪；隐瞒事实真相，虚构女儿是弃婴的事实，以虚假的身世博取同情，并获得捐赠，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。法院对其数罪并罚，作出上述判决。