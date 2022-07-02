中国反对将军事集团引入亚太

中国外交部欧洲司司长王鲁彤事说，亚太地区不属于北大西洋地理范畴，中国反对把军事集团引入亚太，挑动对抗和分裂。

据中国央视新闻报道，中国外交部欧洲司司长王鲁彤星期五（7月1日）就就七国集团（G7）、北约峰会涉华议题接受央视总台《蓝厅观察》节目专访。

王鲁彤在访问中指出，国与国发展关系应该致力于稳定，不应该针对第三方，更不能损害第三方的利益。亚太地区不属于北大西洋地理范畴，中国反对任何旨在损害地区和平、破坏地区团结的行为，反对任何旨在挑动新冷战的小圈子，特别是反对把军事集团引入到这个地区，去挑动对抗和分裂。

王鲁彤说，中国多次明示北约，渲染所谓中国的威胁、挑战，不会给北约带来它想要的安全。北约应该摒弃冷战思维和意识形态的偏见，立即停止对中方的各种指责、污蔑。中方将坚定地维护自身主权、安全和发展利益，并继续同亚太国家一道维护本地区的和平安全，中国不会任由别人把亚太搞乱。

针对七国集团提出6000亿美元（约8376亿新元）的“全球基础设施和投资伙伴关系”项目，意在抗衡中国的“一带一路”倡议，王鲁彤指出，各类的倡议相互之间不是一个排斥、取代的关系，而是要兼容并蓄，形成合力。无论是美方之前提出的“建设更美好世界”的倡议，还是欧盟的“全球门户的战略”，还是这次七国集团新提出来的倡议，中国都认为不应该以建设基础设施为由搞地缘政治的私利，而是要实实在在地造福于民。

对于美国一段时间以来拉盟友采取一系列措施经济上遏华，王鲁彤则说，美国表面上一直在讲不寻求遏制中国的发展，但实际上一直在动用各种资源对中国进行围堵打压，而且在鼓动盟友搞一些排他性的、封闭性的小圈子，利用自身的经济金融霸权来恐吓、胁迫其他国家和中国搞经济上的脱钩。不久前甚至有人还提出，要建立一个针对中国的“经济版北约”，就是把军事集团那一套复制到世界经济中，这个是赤裸裸的经济胁迫，它将严重损害世界经济体系和国际贸易规则，这是非常危险的。

王鲁彤说，在这次七国峰会期间，美国仍然大肆渲染所谓“民主对抗威权”的叙事，对中方的内外政策指手画脚，进行无端指责。国际社会现在已经看得很清楚了，就是七国集团它已经无力也无意应对当前世界性的挑战和难题，已经沦为美国维护霸权、推动它地缘战略的一个政治工具。