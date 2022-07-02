小鹏回应P7出事故安全气囊未弹出：撞击力度未达弹出要求

小鹏汽车一车主6月20日发生事故，车主称车内四个安全气囊一个都没弹出来，对车辆安全性提出质疑。“P7出事故安全气囊未弹出”相关话题登上微博热搜。小鹏汽车星期六（7月1日）回应称，初步判断属于撞击力度未达到气囊弹出要求。

根据澎湃新闻报道，该事故相关车主在接受媒体采访时表示，事故发生在6月20日早上，当时雨很大、路面有积水，行驶中车辆打滑，并在车主踩下刹车后撞上了护栏。该车主表示，事故发生时，车内四个安全气囊一个都没弹出来，对车辆安全性提出质疑。

小鹏汽车方面回复媒体查询时称，对相关车主反映的问题非常重视，经过现场勘察和实车检测，事故车辆于雨天行驶时，意外撞向路肩及防护栏后车辆旋转，导致车辆前端受Y剪切力而前端受损，乘员舱完整，从外观看纵梁无明显受损，前防撞钢梁完好，正面未收到大力冲击，属于拉扯导致断裂掉落，初步判断属于撞击力度未达到气囊弹出要求。

小鹏方面解释说，安全气囊是否展开，取决于事故发生时碰撞传感器采集到的碰撞强度。当碰撞的冲击力被吸收或分散到车身时，安全气囊可能不会展开。因此，安全气囊是否展开并非根据车辆受损程度进行判断。

小鹏方面表示，在车主同意对车辆进行检修后，愿意提供气囊供应商的更为详尽的检测报告，同时愿意配合客户寻找具备资质的第三方检测机构对车辆气囊安全系统进行检测，尽可能地满足客户的合理诉求。

此外，前述报道还表示，事故发生后四个车门都打不开，最后车主从后备箱爬出。

小鹏汽车方对此回复称，“经行驶数据核实，事发后主驾车门解锁打开，主驾位无人，且后备箱全程未开启。门店实车查验，虽然前侧双门因撞击和叶子板略有干涉，但前后侧四门均可打开。请广大网友理性讨论，同时我们将依法保留对不实信息的追溯权利。”

据悉，小鹏P7系小鹏汽车旗下第二款量产车型，定位于长续航智能轿跑，于2020年4月正式上市，目前售价24万元（人民币，约5万新元）起。

同时，小鹏P7也是小鹏汽车目前的主力车型。在刚刚过去的6月，小鹏汽车总交付1.5万台，其中，小鹏P7交付8045台，占比过半。