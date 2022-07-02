梁振英：2047年非“一国两制”终点

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英认为，中国国家主席习近平在香港回归庆典暨第六届港府就职典礼上发表的讲话中提及，“一国两制”是“好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”，是国家对“一国两制”的肯定，显示2047年不是“一国两制”的终点。

梁振英星期六（7月2日）在香港商业电台节目上作出以上表述。

针对近年香港涌现的移民潮，他说，透过英国国民（海外）护照BNO“5+1”签证，申请到英国居留的港人，只占BNO持有人的少数。他称，港人移居有各种各样动机，不完全是政治原因，部分人希望年幼子女取得英国公民身份，以便享有较便宜的学费福利，全部都是打好算盘，属金钱上的考虑。

梁振英说，绝大部分移居英国的港人，即使取得英国护照，都没有交出香港永久居民身份证，反映他们并非觉得英国政治制度或生活方式胜于香港，也非以后不再返港，情况与1997年回归前有很大分别。

他说，香港目前发展比英国管治时期好，人均GDP已超越英国的12%，加上俄乌冲突造成欧洲能源危机，以及通脤率高企等问题，相信港人在英国居住不容易，预料部分人很快会回流。

他也质疑，最近英国有主要行业的从业员罢工，是因为实在无法维持生计，因此反问英国首相等政客，凭什么评论香港问题。

梁振英说，有西方国家不时指控港府违反《中英联合声明》，是“嗱喳技俩”（肮脏伎俩），迫使特区要不断澄清和辩护，但这些国家从不敢提出具体的内容，否则很容易遭反驳。

他还说，任何地方包括英国，都是依法保障人权和自由，但保障个别人士权利的同时，也要平衡多数人的利益。