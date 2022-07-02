台湾与以色列29年签署30项合作协议

台湾驻以色列代表李雅萍说，台湾与以色列虽然无正式外交关系，但双方29年来已签署30项合作协定，近年社会福利交流也日趋热络。

据台湾中央社报道，李雅萍星期五（7月1日）接受特拉维夫广播电台（RadioTel Aviv）专访时说，台湾与以色列有许多共同点，两地都没有太多天然资源，均坚持以人为本的理念，台湾盼能与全球理念相近伙伴共同合作。

她说，台湾与以色列目前签署的30项合作协定，主要是贸易、投资和科技领域的合作。社会福利方面的合作交流是近几年才开始。自2016年来两地社福合作更趋热络，许多台湾青年到以色列参与长照服务、或在自闭症儿童照护等社福机构当志工。

“以色列海外志工计划”在冠病疫情发生之前，每年接待来自45个国家和地区的约1000名志工到以色列社福机构服务，台湾青年参与志工人数在亚洲国家和地区中名列前茅。

李雅萍说，到以色列参与志工服务的青年可以感受到“施比受更有福”，对以色列家庭的亲密关系感受特别强烈，期许将来有更多台湾青年到以色列，或许可到集体农场（Kibbutz）参访，体验这种特别的共同经营、合作共生社区。

李雅萍说，台湾与以色列5月签署的社福宣言，合作范畴包括定期举行咨商会议、互访、参与双方社福活动、促进两地社福机构合作等。双方在签署协议后，两地社福部举行视讯会议，就脱贫、家庭暴力、长照等议题及政策的制定与影响评估进行交流。台方期待未来台以合作进一步深化及广化。

另外， 台湾外交部5月发布的新闻稿也提到，以色列政府对台湾民间交流成果相当肯定，双边提升机制化交流合作具有共识。两地在5月11日签署“台以社会福利暨社会工作合作共同宣言”。这是双边签署的第30个合作协议。