中国官媒：取消“星号”不是躺平信号

对于行程码“摘星”一事，中国官媒发表评论称，取消“星号”不是“躺平”信号。

《经济日报》星期天（7月3日）发表署名佘惠敏的评论文章称，工信部宣布取消通信行程卡的“星号”标记，一些人对此做出错误解读，认为去“星号”和缩短隔离时间都是“躺平”信号，中国要放弃“动态清零”总方针了。这是非常荒谬的。

文章称，实施动态清零政策，是中共中央从党的性质宗旨出发、从中国国情出发确定的。中国人口基数大，老龄人口多，人均医疗资源少，如果跟风欧美去“躺平”搞“集体免疫”，后果将不堪设想。

文章称，新方案不仅有宽松的措施，也有收紧的措施。针对奥密克戎变异株传播隐匿、传播速度快等流行特点，第九版方案进一步强化监测预警，比如加密高风险职业人群的核酸检测频次，还将聚集性疫情的判定标准从“14天内5例及以上”调整为“一周内2例及以上”等。这些变化将提高疫情监测的敏感性，有利于严格处理疫情并快速清零。

文章指出，疫情要防住，经济要稳住，发展要安全。两年多来，中国一直在对具体防疫措施进行动态优化调整，既灵活务实，又科学有效。取消“星号”是为了防疫更加精准高效。

中国工业和信息化部星期三（6月29日）宣布取消通信行程卡“星号”标记后，有网民猜测，中国或将放弃“动态清零”方针。