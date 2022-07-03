中共安徽省委书记批面子工程：某县修12车道但没几辆车

中共安徽省委书记郑栅洁周六（7月2日）批评个别干部虚、躲、冷、粗、假，安徽也存在面子工程问题，并举例称某县经济体量靠后，修马路却修了12车道，跑在路上的车却没几辆，也强调要坚决杜绝统计造假。

综合《北京日报》旗下的“长安街知事”微信公众号和《人民日报》报道，郑栅洁当天上午在安徽16个省辖市二季度工作评议会上，郑栅洁针对惠企政策迟迟不兑现、业主多次反映小区违建无果、对待群众诉求还有推诿扯皮现象点名批评，并用虚、躲、冷、粗、假五个字概括当前个别干部作风中的顽瘴痼疾。

他解释，“虚”就是出工不出力，坐诊不号脉，嘴里说着“市场化”，骨子里还是“官本位”。“躲”就是能推就推、能拖就拖，新官不理旧账，习惯击鼓传花。“冷”就是得了冷漠症，不能将心比心，不会换位思考。“粗”就是决策缺乏论证，政策朝令夕改，损害政府形象。“假”就是统计加估计，玩数字游戏，搞弄虚作假。

郑栅洁认为，作风问题背后是政绩观问题。领导干部一定要处理好显绩与潜绩的关系。他举例说，某县经济体量靠后、人口总量不多，人流量、车流量不大，修马路却修了12车道，路很豪华，跑在路上的车却没几辆。好做面子工程，不做里子工程，是一些干部政绩观发生偏差、决策失误的具体体现。

他要求对那些贯彻落实中央决策部署及省委工作要求不力、损害群众利益、百般刁难企业的干部，纪检部门要严厉查处、严肃问责，并强调发现一起、处理一起，该调整的调整，该免职的免职，该清除出队伍的清除。

另据新华社报道，郑栅洁强调，要坚决杜绝统计造假、弄虚作假，对此类对上不负责任、误导决策，对下自欺欺人、贻误发展的行为，一旦发现将从严从快处理、严肃追责问责、全省通报曝光，确保统计数据真实，确保经得起历史和人民检验。

每季度召开省辖市工作会议，是安徽省委省政府今年起实施的一项重要制度性安排和工作部署。