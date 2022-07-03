台云豹装甲车驶入一般道路展开战备侦巡

台湾媒体报道，为强化战力，当地军方将云豹八轮装甲车驶入一般道路展开战备侦巡。

台湾陆军周五（7月1日）在面簿发文称，天还未亮，装甲586旅战备部队已出动CM34装步战斗车及M60A3战车等各型车辆，穿梭于城市道路，熟悉战场环境，验证应变能力。

陆军也发布装甲车在某个街道实施战备部队侦巡，附近有摩天轮的照片。中央社称，这是30链炮云豹八轮装甲车奔驰于一般道路，后方为台中丽宝乐园摩天轮。

中央社称，在提升训练强度方面，以往甲车都在营区内机动行驶，除非必要不会驶出营区。近年为防范中国大陆犯台，台湾军方为了让全台战斗部队熟悉各作战区内的道路环境，开始实施战备侦巡，各式云豹八轮甲车、战车，甚至自走炮车都会在一般道路机动，以熟悉卫戍区特性。

中央社也引述军方人士报道，过去台湾军方在营区待命，但中国大陆军方对台威胁日益严重，台湾军方在营区外重要防护设施，或重要位置实施机动侦巡，目前全台湾每天约20个战斗部队在营外重要防护位置机动战备侦巡，侦巡重点包括工业区、电厂等高价值目标。

台湾在2017年展开的政军兵推中，曾模拟在遇到紧急状况时，正副总统车队离开总统府，到邻近的后备指挥部换搭云豹甲车前进圆山指挥所，中国大陆媒体因此也将云豹称为台湾总统蔡英文的逃亡车。