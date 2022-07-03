台军事专家建议赠乌克兰天弓和雄风导弹

对于乌克兰媒体人波尼科夫（Vitaly Portnikov）呼吁乌政府与台湾建交一事，台湾战争学院前荣誉讲座、军事专家廖宏祥说，台乌若建交，台湾可以将天弓防空导弹和雄风反舰导弹赠送给乌克兰，进行“实战测试”。

据自由时报报道，廖宏祥星期天（7月3日）说，天弓和雄风两种导弹是乌克兰最需要的武器，也是台湾几十年来宣称能够自制的武器系统，但从来没有在实战中真正使用过，“这么说可能有点不人道，但是乌克兰那里会是一个很好的实战测试厂，国防部可以派军人和中科院（中山科学研究院）的技术人员到那边训练乌克兰如何使用”。

廖宏祥分析，此举有六项好处，1、国际宣传。对台湾的形像有正面影响，尤其是国际上一直担心台湾会是下一个乌克兰。2、可以实战测试台湾生产的导弹性能。3、假如在实战中发现任何问题的话，中科院的技术人员可以现场修改系统。4、台湾军人已经有60多年没有打过仗，而且因为外交孤立的关系，也从来没有和西方国家进行演习。国防部可以借此机会学习如何打一场真正的战争。5、让乌克兰了解台湾是他们的朋友，将来也不会肆无忌惮地将武器输出到中国大陆。6、如果台湾的武器实战成功，自制武器将能够打入国际市场。

廖宏祥也指出，天弓防空空导弹、雄风反舰导弹捐给乌克兰，相关风险有：1、乌中关系良好，中国大陆可能会获得台湾的导弹。2、如果不成功，中科院的名声会被毁掉。廖宏祥认为，如果不成功的话，中科院和国防部还有民进党就应当痛定思痛，从根本改造台湾的防卫产业。

乌克兰知名媒体人、被俄罗斯列入黑名单的波尼科夫投书乌克兰媒体，提及北京对于俄侵乌事件的态度，呼吁乌克兰社会别再“自欺欺人”。波尼科夫称，威权中国对威权俄罗斯的胜利感兴趣。他呼吁：“现在是时候建立乌克兰与台湾双边关系了！”