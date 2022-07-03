浙江严防暑期培训机构违规开班

中国“双减”政策已施行一年，浙江省“双减”工作专班印发《关于做好2022年暑期校外培训治理有关工作的通知》（下称《通知》），要求严防学科类培训机构违规开班、严禁非学科类机构打“擦边球”式违规开展学科培训。

综合每日经济新闻网星期六（7月2日）和澎湃新闻星期天报道，《通知》明确各地要依托“基层治理四平台”和网格化治理体系，不断加大“日查+夜查”“联检+抽检”力度，严防学科类培训机构违规开班，严厉打击各类隐形变异培训行为。

就学科培训，《通知》要求，严禁以“托管班”“幼小衔接”“小升初”“初升高”等名义违规开展学科培训，严肃查处暑期违法违规开展学科类竞赛行为，禁止各类培训机构借“高考志愿填报”等名义进行虚假宣传、夸大宣传、高额收费。

就非学科培训，《通知》要求，各地要加大“双减”专班统筹协调力度，进一步压实非学科类校外培训主管部门职责。各地应定期或不定期开展暑期非学科类培训材料和从业人员抽查巡查，严禁非学科类机构打“擦边球”式违规开展学科培训。

收费方面，《通知》要求各地加强暑期非学科类培训价格监督检查，防止指导机构出现虚假宣传、随意涨价、恶意炒作、超时段收费。全面推进预收费纳入银行监管进度，防止“卷钱跑路”等问题。

《通知》要求各地加大中小学在职教师暑期有偿家教、违规补课的惩处力度。对各类违法违规培训行为要依法依规严肃查处，将结果纳入校外培训机构信用等级评定、“黑白名单”管理、年检年审等相关事项，加强通报曝光，形成警示威慑。

《通知》明确，各地应充分认识到“双减”治理成果极易反弹反复。应在中共党委、政府领导下进一步发挥“双减”专班牵头抓总作用，因地制宜制定暑期工作方案。

据澎湃新闻报道，今年暑期正值“双减”工作一周年，是校外培训治理工作的“交账期”“治理期”“维稳期”。浙江省“双减”专班将对各地暑期治理情况进行抽查检查、明察暗访，并视情予以通报。