安徽泗县实行疫情防控“三长”管理制度

中国安徽泗县出现新一轮冠病疫情，官方决定实行疫情防控三长（小区长、楼栋长和单元长）管理制度，以确保居民能足不出户。

据中国澎湃新闻报道，泗县周六（7月2日）新增60起确诊病例，以及228名无症状感染者。

泗县疫情防控应急指挥部周日公布，决定实行疫情防控三长管理制度，完善社区自我管理、自我服务功能。

指挥部介绍，实行封闭管理时，小区长负责指挥、调度小区内所有楼栋长、单元长和志愿者，实现小区居民足不出户，并负责组织提供各项生活物资保障等上门服务。

楼栋长负责在小区长的领导下，组织本楼栋内单元长和志愿者，实现本楼栋居民足不出户，并负责组织提供各项生活物资保障等上门服务。

单元长则负责在小区长和楼栋长的领导下，组织本单元志愿者，实现本单元居民足不出户，提供各项生活物资保障等上门服务。

物资供应保障方面，单元长应建立相应的单元网格微信群，及时掌握本单元居民生活需求，并全力帮助购买到位、全程协调配送到位。明确居民实现电话代购和网上采购的方式渠道，并积极宣传、热情解答；负责加强与保供超市对接，做好居民需求收集、帮助购买、配送到户等基本生活物资供应工作。

《人民日报》周六报道，安徽省疫情防控应急综合指挥部办公室负责人说，泗县疫情疫情总体可控。鉴于泗县疫情初期源头不清、底数不明，为阻断传播链，当地已第一时间实施社会面管控，全县静态管理、人员足不出户，6月26日发现疫情并管控后未出现外溢。对涉及外地的密接、次密接者等风险人员，第一时间发出协查函。

在毗邻安徽的江苏省，无锡汽车客运站已从周六起，暂停所有班线运行。中国央视新闻则报道，无锡太湖鼋头渚风景区、惠山古镇景区、梅园景区等多家景区也发布临时关闭通知。

徐州市官方通报，该市泉山区周六早上在重点人群核酸检测筛查中发现异常，至下午5时经市疾控中心复核，13人为阳性，已全部转运至市定点医院诊疗。无锡周五上午在对集中隔离和重点风险人员进行核酸检测中，发现39名初筛阳性，经无锡市疾控中心复核为阳性。