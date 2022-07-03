中国财经大V徐晓峰被三罪公诉

中国财经大V徐晓峰因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

综合界面新闻、财新网等报道，中国证监会周五非法证券期货风险警示专栏，披露了一则财经大V诱导交易被三罪公诉的案件。

证监会介绍，上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

证监会指出，2021年以来，徐某利用自身财经大V的影响力，在微博、直播间等自媒体上大量发布含有“几千元即可开户做期权”“多空双向交易”“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息，忽悠粉丝添加助理的QQ号或微信号，并下载“上证ETF期权APP”开户交易期权。然而，该APP并非证监会批准设立的合法平台，而是徐某等人私自搭建的黑平台，投资者在该平台上开户交易，无法保障自身合法权益，往往损失惨重、血本无归。

经证监会上海监管局核查，徐某等人搭建黑平台，利用自身大V影响力发布虚假广告，在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金，涉案金额超3000万元（人民币，下同，约625万新元），已涉嫌构成犯罪。目前徐某已被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

据报道，比对案件细节，这位财经大V即是徐晓峰，其微博账号名为“徐晓峰在上海”，最后一条更新停留在2021年7月。

徐晓峰身份还包括上海览领资产管理有限公司（下称上海览领资产）董事长兼总经理，敦安资产管理（上海）有限公司执行董事，AWE国际资本合伙人。

2019年以来，徐晓峰在微博和直播平台多次对外宣传通过其公司开通期权账户，目前，徐晓峰个人微博粉丝仍有393.2万。

据基金业协会数据显示，徐晓峰旗下的上海览领资产2015年9月2日在基金业协会登记备案，实际控制人、法定代表人、董事长、总经理都是徐晓峰。目前，上海览领资产在基金业协会官网显示为“异常经营机构”，七只私募产品均被提前清算。

早在2022年3月，《检察日报》官方公众号“检察日报正义网”就曾对徐晓峰案件进行披露。据文章披露，部分有闲钱想投资的金融小白，选择在网上搜索专家大V跟着理财，但最终碰到了并不靠谱的金融大V。随着粉丝们纷纷报案，徐晓峰落网。