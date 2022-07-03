硅料价格高位运行 通威股份一日签千亿元人民币销售长单

中国硅料龙头通威股份周五发布两份重大销售合同公告，总价超1200亿元（人民币，下同，约250亿新元）。这是通威股份2022年以来的第四、第五份长单销售合同，公司今年5份长单预计销售额已累计超2500亿元。

据财新网报道，通威股份此次两份新长单中，两大客户分别为光伏设备制造商双良节能子公司，以及拟在深圳证券交易所创业板IPO企业江苏美科太阳能科技股份有限公司子公司。

今年以来，中国多晶硅价格延续涨势。据硅业分会数据，6月29日，单晶致密料价格区间在每吨28.3至28.8万元，成交均价为每吨28.42万元，周环比涨幅为5.1%，为年内第21次上涨，同比增长33%，较年初增长24%，超过2021年价格，为2011年以来新高。

2021年以来，因与下游硅片产能扩张周期错配，多晶硅从年初每吨不过8万元涨至2021年11月的27.2万元，涨幅超三倍。2021年12月经历小幅回调后，进入2022年，在旺盛的需求推动下，保持连续上涨。

硅业分会介绍，近期正值7月份长单集中签订期，而现阶段硅料企业陆续检修，硅片扩产产能等米下锅，多晶硅供不应求的局面比往月更甚，预计短期内硅料价格走势难有逆转。

硅业分会统计，7月份，中国有检修计划的企业增加到五家，包括新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、洛阳中硅，且个别企业减产幅度也大于预期，根据各企业排产预计，7月份同期虽有三家企业扩建产能少量释放，中国多晶硅产量仍将进一步下调预期，环比降幅约5%。

从下游看，今年以来光伏新增装机需求旺盛。中国国家能源局数据显示，1至5月，中国光伏新增装机量23.71GW，同比增长139.3%，其中，5月光伏新增装机量6.83GW，同比增长141.3%。

从总体供应看，硅业分会专家委员会副主任吕锦标介绍，2022年上半年，中国多晶硅新增产能21.4万吨。下半年，三季度新增产能高达39万吨，四季度还有14万吨。到2022年年底，中国多晶硅产能将从今年初的52万吨增加到126万吨，增长1.4倍。预计到今年四季度多晶硅价格有望下调，但调整幅度不会太大。不过，随着新老玩家扩产落地，到2023年底，中国多晶硅总产能将达到225万吨，届时多晶硅供应将明显过剩，市场将面临激烈竞争。