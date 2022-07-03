美媒：中国股市一枝独秀 愈发受投资者青睐

中国股市在今年上半年的走势颠簸，但美国媒体报道，有很多迹象表明，投资者热衷于在未来几个季度押注该市场。

分析师表示，由于通胀上升，且市场担心美国和欧洲陷入衰退，中国似乎是一个亮点，因为中国的货币政策立场宽松，且近期在放松严格的疫情防控措施方面出现进展。

据《华尔街日报》报道，第二季度中国股市的表现在亚洲地区可谓一枝独秀，上证综合指数较3月31日的水平上涨了4.5%。相比之下，韩国基准指数分别下跌了15%，而日本的日经指数下跌了3.7%。

中国股市的反弹步伐从5月底开始加快，当时中国主要经济中心上海解除了长达两个月的冠病疫情封控。由沪深两市最大的股票组成的沪深300指数已经从4月的低点反弹了19%。尽管如此，今年到目前为止该指数仍然下跌9.2%。

《华尔街日报》引述瑞信亚太区量化和系统性策略主管Will Stephens称，美国市场更加动荡的背景将凸显持有中国A股的多元化优势。

他说，国内外投资者对中国股票的胃口都已大幅提高。

Stephens也说，6月份到目前为止，是有记录以来国际投资者购买A股势头最强劲的月份之一。他指出，6月份到目前为止，净流入A股市场的资金总计112亿美元（下同，约156亿新元）。根据香港交易所的数据，5月份为25亿美元，4月份为9亿美元。

施罗德投资亚洲区多元化投资主管Keiko Kondo表示，尽管全球经济放缓将冲击中国的出口，而出口是其重要的增长引擎，但中国的经济规模庞大，正在政策扶持下进入复苏周期。她说，在世界其他地区都在实施非常激进的紧缩政策之际，这一点尤为瞩目。

Kondo还称，特别要注意的是中国的成长股，该部门可能会受益于政府的刺激措施，中国正在力图避免走上向房地产行业砸钱促增长的老路。

周四公布的数据是显示经济势头正在升温的最新迹象，在连续三个月收缩之后，中国衡量工厂和服务业活动的官方指标在6月份回升至扩张水平。

另外，有迹象表明政府暂停了监管整顿行动，这也有助于重振市场人气。普徕仕的基金经理Ernest Yeung在他的年中市场展望中表示，在今年底的中共二十大召开之前，中国的监管环境应该会有所缓和。

不过，并非所有的市场观察人士都转而看好中国。TS Lombard经济学家Lawrence Brainard上周的一份报告中称，在冠病清零政策结束之前，不可能实现持续的增长；上个月对中国股票的增持评级策略带来了10%以上的收益，但现在已将本月的评级下调至中性。