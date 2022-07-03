郑州“最高学历楼盘”10亿人民币监管资金已追回

郑州高新区“永威金桥西棠”住宅项目10.115亿元（人民币，下同，约2.11亿新元）被挪用资金已追回，项目已有交付时间。此项目的业主包括诸多博士和高层次引进人才，所以被称为郑州“最高学历楼盘”。

据“郑州高新发布”微信公号星期六（7月2日）晚上通报，高新区“永威西棠”专班组表示，在多方协调下10.115亿元被股东挪用资金已追回，将由郑州市高新区管委会委派国资公司监管项目资金使用。

追回的资金以及后续销售收入全部转入国资名下监管账户，用于保障后续项目建设，专款专用、封闭运行。项目所需工程款等建设资金支出，由开发企业审核并发起、国资复核、高新区“永威西棠”工作专班终审后由国资监管账户点对点支付至施工方。

项目专班组称，2022年度、2023年度、2024年度建设资金分别为2.16亿元、3.14亿元、3.54亿元。

郑州高新区“永威西棠”专班组在星期六上午召开的业主通气会上，对于“永威西棠”项目后续工程节点给出了一个详尽的安排计划和确切的交付时间，称将在2024年5月31日交付业主。

通报称，截至目前西棠施工现场进度为主体结构已于6月26日全部封顶；京晟承建标段二次结构、内墙抹灰全部完成，正在进行室内地坪、室内水电安装施工；高创建工承建标段二次结构已开始施工。

此前，有业主向中国媒体披露，项目自2021年11月以来处于停工状态，直至今年6月24日仍未复工，其原因是项目资金被总包公司股东挪用。

据《每日经济新闻》报道，郑州金威实业有限公司于2020年6月1日获得“永威金桥西棠”项目的地块，项目同年8月迎来首批次开盘。金威实业由河南当地开发商金桥置业和永威置业合资创办。

据报道，业主提供的资料显示，项目总包高创公司向高新区管委会反映，金桥置业有限公司和永威置业集团有限公司合计挪用西棠项目资金21亿元，其中10.115亿元投入北龙湖两块地块，导致永威·西棠项目被迫停工。

据报道，郑州高新区“永威金桥西棠”住宅项目，附近四公里内有四所大学，吸引了大量高校教职工和毕业生购买。有业主统计，1057户业主中就有72名博士、320名硕士，其中本科及以上学历超八成，两成业主享受郑州人才补贴。