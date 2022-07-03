广西柳州四人走私2824支九价HPV疫苗被判刑

中国广西壮族自治区柳州市四人走私共2824支九价宫颈癌（HPV）疫苗，涉案金额近300万元（人民币，下同，约63万新元），共计获利12万余元。四人被柳州中院判处有期徒刑四年至一年一个月不等的刑罚，并处罚金5万元至1万元不等。

该走私案相关话题星期天（7月3日）登上微博热搜，涉案金额中获利金额的占比引人关注。有网民指出，2824支疫苗获利12万元，平均一支疫苗仅赚43元，称涉案四人是“良心黄牛”。也有网民认为，中国医院的九价疫苗供不应求、预约难才是真正该解决的问题。

据中青在线6月23日报道，柳州中级人民法院对一起走私九价宫颈癌（HPV）疫苗的案件进行一审宣判，被告人徐某莉等四人犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪。经查，四人于2020年10月至2021年4月从香港低价买疫苗走私到深圳，然后销往中国各地。

法院审理后认为，被告人徐某、向某、潘某、廖某为牟取非法利益，逃避海关监管，走私中国限制进口的九价宫颈癌疫苗生物制药，其行为均已构成走私国家禁止进出口的货物、物品罪。

涉案四人从香港的诊所机构及相关人员处低价购买九价疫苗，通过“水客”以客船或货车夹带的方式，将九价宫颈癌疫苗走私到深圳市。被告人在微信、QQ等社交平台的“宝妈群”“单身群”发布疫苗接种信息寻找到买家后，通过冷链快递邮寄到上海、天津、柳州等城市，完成走私和销售全过程。

2824支疫苗中，徐某走私942支、向某走私955支、潘某走私612支、廖某走私315支。徐某涉案98.98万元，获利5.27万元；向某涉案99.99万元，获利5.94万元；潘某涉案63.5万元，获利8050元；廖某涉案32.64万元，获利7500元。

据中国新闻周刊星期天报道，2021年9月发布的《消除子宫颈癌之HPV疫苗应用广东专家共识》提到，中国国内目前HPV疫苗免疫覆盖率较低，青少年人群接种率小于3%，全人群接种率小于6%。由于供不应求，2021年参加深圳第二次九价HPV疫苗摇号的42万人，最后仅7093人中签，几率不足1.7%。

九价HPV疫苗走私到深圳的案件并不新，深圳海关今年5月16日和17日两天查获两起九价疫苗走私案。