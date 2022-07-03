崔健成大陆首位台湾金曲奖歌王

台湾金曲奖颁奖典礼周六（7月2日）举行，中国大陆男歌手崔健夺得最佳华语男歌手奖，成为大陆首位拿下这项华语乐坛重量级奖项的歌手。

没有亲自出席领奖的崔健在得知自己获奖后，通过经纪人发表了获奖感言。他形容今年迈入第33届的金曲奖，是一个历史悠久、装修讲究、有点温馨的一个中转车站。

崔健接着表示，金曲奖清楚地告诉了他下一站的方向，“它似乎在说；一个新的时代在等待着你，你是否已经准备好了下车！你曾经所有的经历加上你有过的质疑，会变成一张新的车票，可以登上通往一个更赋有挑战和质疑世界的音乐列车”。

在大陆乐坛上有“摇滚之父”之称的崔健，出道超过35年，并在1986年以摇滚歌曲《一无所有》爆红。此次获奖是凭借他在2021年发表的新专辑《飞狗》。

综合台媒报道，金曲奖评审团主席阿弟仔说，角逐最佳华语男歌手奖的竞争激烈，但最终由崔健以一票胜出，主要原因是他赢在有时代代表性。“30年来秉持热忱、充满创作能量，放眼华语乐坛影响力。最后（黄宣）输给崔健，只差一票。”

今年30岁的黄宣是台湾新生代歌手，除了最佳华语男歌手，他也在本届金曲奖提名最佳演唱录音专辑奖，以及最佳编曲人奖。

对于崔健获奖，大陆网民纷纷在社交媒体上表达祝贺，并称赞金曲奖体现了大格局。“金曲奖并不受其他因素夹带国内各种怼外的氛围里，让大众看到真正文明社会的格局是什么样子。”“这个形势下还能给真正做音乐的，很难得。”

以《征服》一曲红遍华人地区的那英，曾在2001年获得金曲奖最佳女歌手，她也是首位赢得这项殊荣的大陆女歌手。