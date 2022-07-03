麦趣尔被指在纯牛奶产品中超范围使用添加剂香精

中国国家市场监督管理总局通报，初步调查发现，乳制品公司新疆麦趣尔在生产纯牛奶时，超范围使用食品添加剂香精，导致牛奶被检出含低毒类成分丙二醇，市场监管总局要求严查这一问题。

据中国央视新闻周日（7月3日）报道，市场监管总局说，他们高度重视麦趣尔两批次纯牛奶检出丙二醇这一问题，并第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。

新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。

市场监管总局要求新疆市场监管局尽快查清麦趣尔公司违法情况，依法严厉查处，及时公布查处情况。

浙江庆元县市场监管局上个月28日指麦趣尔牛奶检出丙二醇后，在深圳挂牌的麦趣尔股价曾跌停。

丙二醇无色、无味和无臭，易燃烧，吸水性很强，能够与水、乙醇以及其他多种有机溶剂任意混溶，而且丙二醇的毒性较低。在塑料、服装、合成树脂、化妆品、食品等众多领域有着广泛的应用。

不过，丙二醇在中国获准当食品添加剂来使用。每日经济新闻引述中国科协科普中国的资料称，作为食品添加剂，丙二醇的安全性已通过美国食品药品监督管理局（FDA）认证，它是多种药物、食物的载体。

乳业分析师宋亮早前告诉每日经济新闻，丙二醇在乳制品行业应用较为频繁，但在牛奶当中直接添加是不允许的。

原广州市奶业协会会长王丁棉则说：“这次麦趣尔的牛奶被检出的含量是比较低的，这个含量若仅是一个批次，而不是每天每个批次都含有的话，仅一次性食入，对人体不会构成或带来多大的健康危害。但若长期饮用并造成在肾脏有过多的积累的话，便会有可能对健康带来伤害。”