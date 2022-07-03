研究发现熊猫食竹历史可追溯到600万年前

中国科学院研究员对采自云南昭通水塘坝晚中新世（距今约700万年至600万年）遗址始熊猫伪拇指化石进行研究后认为，大熊猫至少在距今600万年前就有专门吃竹子的习性。

据中新社报道，中科院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)客座研究员、美国洛杉矶自然历史博物馆研究员王晓鸣，连同中科院古脊椎所研究员邓涛、中科院昆明动物所研究员吉学平与科研同行合作，完成了对伪拇指（也称第六指）和臼齿化石的研究后发现，始熊猫具有最早的增大的桡侧籽骨（即伪拇指），已经形成“拇指”对握功能。

不过，自中新世晚期以来，熊猫的“拇指”没有进一步增大，因为熊猫在抓握竹子的同时还必须兼顾蹠行式（前后脚掌接触地面）走路的承重功能，不可偏废任何一方。这一分担体重的限制可能是熊猫的伪拇指从未演化成完整手指的主要原因，但这种简陋的“拇指”表明，大熊猫专门吃竹子的习性至少在距今600万年前就已经起源。

这项古生物研究重要成果论文，新加坡时间6月30日夜间在国际学术期刊《科学报告》上线发表。

也是论文共同作者的邓涛研在论文发表当天，接受中新社专访时说，属于食肉目的大熊猫是熊科中一个高度特化的成员，它已演变成一种专注的植食性动物。大熊猫与其“同门兄弟”不同，因为它有许多绝技，使大熊猫能够适应于专门吃竹子的生活。